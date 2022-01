CAN 2021 : le Sénégal et la Guinée dans l'incertitude

Le Sénégal aborde la troisième et dernière journée de la phase de groupe de la CAN en leader. Pourtant les hommes d'Aliou Cissé peuvent encore passer à la trappe ou du moins etre relégués à une troisième place qui compromettrait la suite de leur tournoi.

Difficile d'imaginer tel scénario cet après-midi face au modeste Malawi mais l'entraîneur des Lions appelle a la prudence.

"Nous ne manquons pas d'ambition aujourd'hui, et je peux dire qu'avec mon expérience d'ancien joueur et d'entraîneur, je peux dire qu'il n'y a pas de petites équipes, il y a des prétendus favoris dont nous faisons partie, et il y a ce que vous appelez des petites équipes qui travaillent tous les jours, qui sont cohérentes et qui jouent ensemble depuis une année entière, le fossé entre le haut et le bas, si vous voulez, n'est plus ce qu'il était."

la Guinée, elle, sera plus sereine face à un Zimbabwe déjà éliminé. La principale attraction de ce match sera certainement le quatuor arbitral, avec pour la première fois de l histoire de la CAN quatre femmes au sifflet, la Rwandaise Salima Rhadia Mukansanga en tête.

Les positions au classement de ce groupe B sont particulièrement resserrées. Rappelons que les 4 meilleurs troisième des 6 groupes de cette coupe d'Afrique seront repêchés pour les huitièmes de finale.