Cameroun : sécurité renforcée en zone anglophone à quelques jours de la Can

La coupe d’Afrique des Nations démarre le 9 janvier prochain au Cameroun. Les équipes du Groupe F évolueront au stade omnisports de Limbe situé en zone anglophone.

Une région en proie à un conflit armé entre l’armée gouvernementale et les forces séparatistes depuis 2017. L’armée et les forces de sécurité ont été déployées dans la région pour éviter de nouvelles attaques séparatistes. Agbor Balla, président du Centre des droits de l’homme pour la démocratie en Afrique ( CHRDA) se sent rassuré : imaginez qu’un joueur d’un pays étranger est tué ou enlevé ou qu’un officiel de la CAF est tué ou kidnappé. Cela va créer un problème diplomatique. On se souvient que les joueurs du Togo avaient été attaqués quand il partait au stade. Ce sont des choses que le gouvernement veut éviter. Spécialement le gouvernement qui doit abriter la Can.

Les populations des régions anglophones attendent avec impatience le début de la compétition. Boniface Forbing, responsable de la police municipale du marché de Beau, régule la circulation avec un seul espoir, voir les gloires du football africain au Cameroun.

Les joueurs arrivent pour la coupe d’Afrique des nations. Les gens veulent voir Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Ryad Mahrez qui joue pour Manchester City explique-t-il.

Malgré les villes mortes décrétées par les sécessionnistes durant la CAN, les populations anglophones espèrent et souhaitent que cette compétition apporte un peu de joie dans les cœurs des personnes meurtries par la guerre. Une guerre qui n’a que trop durée. Les autorités rassurent quant aux mesures de sécurité, une sécurité renforcée dans toutes les villes où se jouera la CAN. Pour l’instant, l’heure est aux derniers réglages.

Les autres villes qui abriteront les matches de la CAN sont parées aux couleurs des drapeaux des pays. Ici, à Douala, les rues comme les édifices publics affichent de fières allures. La sécurité a été renforcée au niveau de l’aéroport comme dans les principales artères de la ville.