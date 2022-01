CAN 2021 : les consignes de Macky Sall aux Lions de la Teranga

Alors qu’ils s’apprêtent à se rendre au Cameroun ou ils prendront à la coupe d’Afrique des nations de football, les joueurs de l’équipe du Sénégal étaient invités au palais présidentiel à Dakar.

But de la manœuvre, recevoir les consignes du président et le drapeau national, symbole de la mission confiée par l’Etat à ses représentants en terre camerounaise.

"Nous sommes honorés de recevoir de vos mains l'étendard de notre nation pour le hisser le plus haut possible, au sommet du football africain. Nous allons au Cameroun avec notre implication et celle d'une nation toute entière, nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie, nous y allons avec la gagne, pour emprunter le jargon du football et nous reviendrons avec la fierté de la mission accomplie.", a déclaré Kalidou Koulibaly, capitaine de la sélection sénégalaise.

Finaliste malheureux en 2000 contre le Cameroun et 2019 contre l’Algérie, le Sénégal est toujours en quête de sa première couronne continentale. Pour cette énième tentative, Macky Sall a la recette.

"Avec foi, détermination et courage, faites de Cameroun 2021, le temps de la victoire pour le Sénégal c'est-à-dire la plus belle page de l'histoire de la participation de notre pays en coupe d'Afrique des nations de football.", a expliqué le président sénégalais.

Pour y parvenir, il faudra commencer par sortir le grand jeu face au Zimbabwe le 10, à la Guinée le 14 et le au Malawi, le 18 janvier, lors des matchs de groupe avant les étapes supérieures.