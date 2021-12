CAN 2021 : le Nigeria privé de Victor Osimhen

Le Nigeria va devoir se passer de l'attaquant de Naples Victor Osimhen, positif à la Covid-19 et insuffisamment remis de fractures au visage, pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Cameroun (9 janvier-6 février).

Dans une nouvelle liste communiquée par la Fédération nigériane, on compte trois autres remplacements, dont celui d'Emmanuel Dennis, ailier de Watford, que son club ne libèrera pas car il aurait reçu trop tard l'invitation à la CAN.

Victor Osimhen et Emmanuel Dennis sont remplacés respectivement par Henry Onyekuru (Olympiakos) et Peter Olayinka (Slavia Prague), alors que Tyrone Ebuehi (Venise) et Oluwasemilogo Ajayi (West Bromwich Albion) prennent les places de Shehu Abdullahi (Nicosie) et Leon Balogun (Glasgow Rangers).

Nouvelle liste du Nigeria pour la CAN-2022 (au 31 décembre) :

Gardiens : Francis Uzoho (AC Omonia/CYP), John Noble (Enyimba), Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs/RSA), Maduka Okoye (Sparta Rotterdam/NED)

Défenseurs : Chidozie Awaziem (Alanyaspor FC/TUR), Kenneth Omeruo (CD Leganes/ESP), Oluwasemilogo Ajayi (West Bromwich Albion/ENG), William Ekong (Watford/ENG), Olaoluwa Aina (Torino FC/ITA), Jamilu Collins (SC Padeborn 07/GER), Tyrone Ebuehi (Venezia FC/ITA), Zaidu Sanusi (FC Porto/POR), Olisa Ndah (Orlando Pirates/RSA)

Milieux de terrain : Frank Onyeka (Brentford/ENG), Joseph Ayodele-Aribo (Rangers/SCO), Wilfred Ndidi (Leicester City/ENG), Chidera Ejuke (CSKA Moscow/RUS), Kelechi Nwakali (SD Huesca/ESP)

Attaquants : Ahmed Musa (Fatih Karagumruk/TUR), Samuel Chukwueze (Villarreal FC/SPE), Henry Onyekuru (Olympiakos FC/GRE), Moses Simon (FC Nantes/FRA), Sadiq Umar (UD Almeria/ESP), Taiwo Awoniyi (Union Berlin/GER), Odion Jude Ighalo (Al-Shabab Riyadh/KSA), Alex Iwobi (Everton/ENG), Kelechi Iheanacho (Leicester City/ENG), Peter Olayinka (SK Slavia Prague/CZE)