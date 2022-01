CAN 2021 : l'Algérie, tenante du titre, vise un nouveau sacre

A l'image de son défenseur, Youcef Atal, l'Algérie se présente en grande confiance au Cameroun, à quelques jours du coup d'envoi de la 33 édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Objectif des Fennecs : conserver leur couronne continentale et décrocher un troisième titre dans la compétition.

Les supporters algériens ont pris l'habitude depuis quelques temps de fêter les victoires et de reprendre en chœur leur tube préféré : "One, Two, Three, Viva l'Algérie !" Les Fennecs sont les grands favoris de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce week-end au Cameroun. Une 33e édition de la CAN qui réunira 32 équipes du 9 janvier au 6 févrieret lors de laquelle les coéquipiers de Youcef Attal remettront en jeu le titre glané en 2018 sur le sol marocain.

"Lors de la dernière CAN, certaines équipes disaient que l'Algérie serait éliminée dès la phase de groupe, explique le défenseur de l'OGC Nice. En Afrique, il n'y a pas de favori. Il faut bien jouer et rester concentré quoi qu'il arrive, car il n'y a jamais de matchs faciles."

Atal : "Défendre notre titre jusqu'au bout"

Depuis son sacre en 2018 face au Sénégal, l'Algérie a aussi enlevé la Coupe Arabe de football en disposant, en décembre dernier, 2-0 du Maroc, lors de la finale disputée au Qatar. Du coup, les Fennecs ne peuvent plus se cacher.

"On nous place comme favori parce qu'on a gagné beaucoup de matchs et la dernière édition de la CAN, reconnaît Youcef Attal. Mais on est attendu par beaucoup d'équipes qui veulent nous affronter pour nous faire tomber. C'est pourquoi il ne faut pas accorder d'importance à ce statut de favori. On est concentré sur notre objectif : défendre notre titre jusqu'au bout."

Le sélectionneur Djamel Belmadi sait que la route est longue et semée d'embûches jusqu'à la finale prévue le 6 février à Yaoundé. Les Algériens figurent dans le groupe C en compagnie de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale et de la Sierra Leone, leur premier adversaire, le 11 janvier au complexe Multisports de Japoma dans la banlieue de Douala.