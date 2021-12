Afrique du Sud : contrôle de natalité des lions contre la surpopulation

Face au manque d'espace et de diversité de lions dans les petites réserves sud-africaines, les spécialistes de la faune sauvage n’ont pas d’autres choix que de contrôler les naissances pour éviter la consanguinité et la surpopulation.

À l'aube de sa maturité sexuelle, une jeune lionne est sur le point d'être stérilisée. Faute de diversité de mâle dans la réserve, les spécialistes de la faune sauvage n’ont pas d’autres choix que de contrôler les naissances pour éviter la consanguinité.

Il s'agit d'empêcher l'accouplement avec son père et ses oncles, les trois seuls mâles sauvages de cette petite réserve sud-africaine. Ces parcs protègent environ 700 lions rien qu'en Afrique du Sud, mais les troupeaux doivent être gérés avec soin pour éviter la surpopulation et la consanguinité.

"Dans des circonstances naturelles, cela ne se produirait pas car les mâles auraient été déplacés par d'autres mâles", a déclaré le directeur Kevin Leo-Smith, les mains sur le volant d'un véhicule de safari à toit ouvert.

Dans les grandes réserves, les lions parcourent de vastes étendues de terrain, jusqu'à 12 000 hectares. Seuls les plus forts survivent, car les troupes se battent pour le territoire et rivalisent avec les autres prédateurs pour la nourriture. Les petits carnivores s'attaquent aux lionceaux et les mâles peuvent se déchirer entre eux jusqu'à la mort. Mais les neuf lions de la réserve de Rietspruit ont très peu à craindre.

Les antilopes abondent sur ses 5 500 hectares proches du parc national Kruger, et il y a trop peu de hyènes, de léopards ou de guépards pour constituer une menace. Les trois seuls mâles sont des frères inséparables qui se relaient volontiers avec les femelles.

"Le plus gros problème est la diversité génétique", a déclaré Leo-Smith_. "Les lions se reproduisent très vite_."

Livrés à eux-mêmes dans un environnement aussi abondant, ils se multiplieraient rapidement, mangeraient toute la réserve, puis se dirigeraient vers les fermes d'élevage voisines.

Pour le vétérinaire Peter Rogers, la stérilisation n'est pas une mince affaire, la bête doit être immobilisée à coup de fléchette anesthésiante avant d’être transporté au bloc , puis opérée. L'opération consiste a retirer les ovaires de la femelle et peut durer jusque quatre heures

"Ils venaient de manger un zèbre, donc on l'a immobilisée et elle avait l'estomac plein. Cela a rendu l'opération beaucoup plus difficile, alors nous avons simplement enlevé les ovaires." a déclaré le vétérinaire. "C'est donc une technique très invasive, mais dès que vous avez quatre clôtures autour d'un endroit, vous devez la gérer" a t-il ajouté.

Au niveau mondial, les lions sauvages disparaissent rapidement, mais l'Afrique du Sud possède une population abondante et croissante d'environ 3 500 individus, soit environ 17 % du total mondial.