Niger : le sommet des filles africaines se tient à Niamey

Le troisième sommet des filles africaines se poursuit à Niamey, avec des discussions notamment sur l’accès des filles à l’éducation ou encore le mariage précoce. Le Niger est d’ailleurs l’un des pays au monde ou le taux de mariage précoce est le plus élevé, il avoisine les 80 %. Avec plus de 2000 participantes venues des 4 coins de l’Afrique et la présence de délégations de tous les pays membres de l’Union Africaine, ce sommet est l’occasion de donner un signal fort pour mettre un terme à ces pratiques et inciter les gouvernements à adopter des politiques visant à favoriser la scolarisation des filles. Devant le président nigérien et le reste des invités, certaines jeunes filles ont même scandé ‘Donnez-nous des livres, pas des maris'.

« Le Niger est cité comme pays champion en matière de mariage d’enfants. Tous les pays du monde sont regardants par rapport à cette situation qui est en train de miner notre société. LE taux de mariage précoce est passé de 75 % à 76,3 %», explique Mariam Moussa, présidente de l’ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales.

Avec la crise sanitaire, cette année, le sommet a lieu dans un contexte difficile. En effet, des milliers de filles ont été privées d’école depuis le début de la pandémie, ce qui a renforcé les mariages précoces. Et sans un modèle de politique régionale ou un cadre légal commun concernant le droit des filles à l’éducation ou le mariage précoce par exemple, les politiques dans ces domaines varient d’un pays à l’autre du continent.

De nombreux acteurs sont présents à ce sommet organisé par l'Union africaine et les Nations Unies. Les représentants d'organisations féministes attendent particulièrement des actions concrètes et des avancées significatives.