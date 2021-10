La scolarisation des filles : levier de développement au Sahel [Inspire Africa]

Dans ce nouvel épisode d’Inspire Africa, nous poursuivons notre série sur la campagne "Stronger Together" du projet SWEDD autour du thème - Education des filles et leadership féminin. Direction le Cameroun avec l'avocate des droits des femmes Aissa Doumara Ngatansou Marie. Puis, le Mali et la Guinée où des filles vulnérables non scolarisées échappent au mariage forcé et y gagnent un accès à l'école. Nous entretenons également avec le Dr. Jane Ong'olo, de l'Union Africaine.

Scolarisation au Mali

Au Mali, la stratégie de scolarisation accélérée des filles mise en œuvre par le projet SWEDD-Mali, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, donne une seconde chance aux filles vulnérables non scolarisées. Le programme d’enseignement de la Stratégie de Scolarisation Accéléré dite Passerelle (SSA/P), est un condensé des programmes des trois premières années du cycle primaire (C.I., C.P.2, C.E.1) et vise au terme d’un enseignement accéléré de neuf mois (deux mois dans les langues maternelles et sept mois en français, langue d’enseignement) à intégrer ou réintégrer les apprenants dans le système au niveau de la 4ème ou 3ème année de l’école primaire.

En 2016, le Mali comptait près de 40,8% d'enfants non scolarisés, soit environ 1 867 500 enfants. Au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, les initiatives du projet SWEDD ont permis d’absorber 17% de cet effectif ce qui fait qu’il existe encore plus de 1 500 000 enfants hors système éducatif dont la majorité sont des filles.

En 2020, la pandémie de la Covid-19 a rendu encore plus compliqué l’accès à l’éducation des jeunes filles et la poursuite normale des enseignements apprentissages à cause de la fermeture des établissements scolaires et la difficulté de la continuité pédagogique. Le risque est de voir définitivement beaucoup d’enfants, plus particulièrement des filles, sortir du système éducatif. L’analyse de la situation a permis au Mali de savoir que le taux de décrochage scolaire des filles a atteint 2,5% dans les établissements supportés. Cette SSA/P constitue une intervention permettant de les ramener à l’école.

Contribution de l'UA au Projet SWEDD

Pour parler du rôle de l'Union africaine dans le projet SWEDD, nous nous entretenons avec la Dr. Jane Angulo. Quelle valeur ajoutée l'UA apporte-t-elle à ce projet ?

La commission de l'UA convoque, élabore des politiques et coordonne l'action politique avec les 55 États membres. L'une des pierres angulaires de l'Agenda 2063 de l'UA est le développement inclusif, en particulier en ce qui concerne les questions d'autonomisation des jeunes, des filles et des femmes. En rejoignant le pojet SWEDD, nous plaçons ces questions au centre de la Commission de l'Union africaine.

Y a-t-il des programmes spécifiques de l'UA dont les femmes du Sahel peuvent bénéficier ?

Récemment, j'ai eu un conférencier motivateur qui parlait de ne pas donner aux gens des poissons, mais de leur apprendre à pêcher, mais surtout qu'il était important de leur donner le lac. Pour moi, donner le lac aux filles et aux femmes, c'est l'éducation.

L'année dernière, nous avons lancé le programme des Youth Victorious Ambassadors. Ces ambassadeurs sont des jeunes femmes qui travaillent avec d'autres jeunes femmes sur divers aspects de l'autonomisation, notamment en utilisant la technologie et l'innovation pour s'assurer que les filles restent dans les écoles. Je suis heureuse que notre propre Centre pour l'autonomisation des filles fasse partie du projet SWEDD.

Pensez-vous que ce projet a été étendu à l'ensemble du continent ? Et si oui, qu'a été fait à cet égard ?

Dans le département pour lequel je travaille, et dans ma propre division, je m'attaque à deux aspects importants de l'autonomisation des femmes et des filles, à savoir accélérer la fin du mariage des enfants et mettre fin aux mutilations génitales féminines (MGF). À l'heure actuelle, 30 pays sont concernés par le mariage des enfants et 28 par les mutilations génitales féminines.

Nous nous concentrons sur l'ensemble du continent. Si nous ne nous attaquons pas à ce problème, si ce n'est pas le mariage des enfants, si ce n'est pas les MGF, ce serait probablement la traite des êtres humains. Il s'agirait probablement d'autres formes de violence, comme l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, et j'en passe. Notre objectif est donc continental. Il s'agit de s'assurer que les droits des femmes et des filles sont respectés.

Aide financière de la Banque mondiale

L'éducation des filles et l'égalité des genres font désormais partie des objectifs clés de développement durable, dont l'échéance est fixée à l'année 2030. Margaret Norris Harrit et Kara Adamon, de la Banque mondiale, partenaire financier du projet SWEDD, font le point sur l'avancement des pays sahéliens.

Pourquoi l'éducation des filles et le leadership des femmes sont des questions prioritaires pour ce projet ?

Les filles et les femmes portent les familles, les entreprises. Elles sont les éducatrices des générations futures. Ne pas investir dans les filles et les femmes, y compris celles qui vivent dans les communautés les plus pauvres, est énorme.

Ainsi, lorsque nous investissons dans leur santé, leurs droits et leur bien-être, nous élevons le potentiel de la communauté et du pays tout entier qui en bénéficie. De manière appropriée, les filles, les jeunes femmes et les communautés qui les entourent ont le potentiel de créer un capital humain plus fort et de bénéficier d'une croissance inclusive et commercialisable.

Nous sommes à neuf ans de l'échéance de 2030, quelle est la situation au Sahel en ce qui concerne les objectifs SDG 4 et SDG 5 ?

Tout d'abord, il faut dire que des progrès remarquables ont été réalisés en termes d'éducation en Afrique et au Sahel, y compris pour les filles, notamment au niveau de l'école élémentaire. Mais des investissements restent à faire, notamment au niveau de l'école secondaire. Pour vous donner quelques exemples en termes de parité entre les sexes qui reste un défi vraiment important au Burkina et au Niger : pour 100 garçons qui terminent l'école secondaire, seules 30 et 35 filles respectivement feront de même. Le projet SWEDD a pour objectif de s'attaquer à ces obstacles rencontrés par les filles de manière holistique et plus particulièrement de maintenir un million de filles à l'école dans les neuf pays bénéficiaires du projet SWEDD.

L'un des problèmes auxquels l'Afrique est confrontée en termes d'éducation et d'emploi est l'inadéquation entre les compétences et les besoins du marché du travail. Le fait de donner la priorité à l'emploi des filles et des femmes peut-il combler ce fossé ?

En effet, les gouvernements des pays africains prévoient tous de grands programmes de développement et des investissements dans les industries de croissance de leurs pays. Cela demande à nos gouvernements de réformer le système éducatif et en particulier la formation technique, afin de s'assurer que ces jeunes ont accès à l'éducation et à la formation qui leur permettront d'avoir un emploi ou de créer leur propre entreprise. Au Tchad, des centaines de femmes ont été formées à l'installation de panneaux solaires, ce qui leur permet de devenir indépendantes, capables de prendre soin d'elles-mêmes et de leurs familles, et de participer pleinement au développement de l'économie de leur pays.

La formation professionnelle est encore quelque peu sous-développée en Afrique. Comment le projet SWEDD aide-t-il les femmes à être formées à des métiers professionnels ?

Au Tchad, par exemple, où la formation peut être innovante, ce n'est pas seulement pour donner l'opportunité d'emplois innovants qui profitent à la jeune fille elle-même, mais aussi à son foyer, sa famille, sa communauté et par agrégation, à l'économie nationale.

J'aimerais également dire que ce projet n'est pas celui de la Banque mondiale. C'est le projet du gouvernement qui le met en œuvre, des institutions régionales, mais surtout des communautés bénéficiaires. Et c'est avec et à travers ces acteurs que les objectifs du projet seront atteints.