Football : 16 clubs africains pour succéder à Al Ahly

On connaît désormais les 16 qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions africaine. Deux grosses surprises sont venues émaillées ce week-end la fin des tours préliminaires : l'élimination du Simba tanzanien, quarts de finaliste la saison passée, et surtout la sortie de route du TP Mazembe.

Les géants égyptiens sont comme chaque année bien présents dans le top 16 continental que ce soit le champion d'Afrique en titre et vice-champion du monde, Al Ahly ou son rival historique dirigé par Patrice Carteron, le Zamalek.

Six autres nations placent leurs deux représentants dans le tableau final de la phase de groupe : l'Afrique du Nord se présente une nouvelle fois en force avec le Wydad et le Raja pour le Maroc, l'Espérance et l'Etoile du Sahel pour la Tunisie et Belouizdad et Sétif pour l'Algérie.

Le football soudanais voit Al Hilal et Al Merreikh se qualifier tandis que l'Angola fait également carton plein avec les billets décrochés par le Petro de Luanda et le champion du dernier Girabola, le Sagrada Esperança.

Enfin, l'Afrique du Sud réalise également le doublé avec la présence acquise de Amazulu FC et des Mamelodi Sundowns.

En tant que seule équipe ouest-africaine, un déséquilibre qui se confirme saison après saison, le Horoya guinéen tentera de se faire une place parmi ces géants tandis que le petit poucet cette année sera très certainement les champions du Botswana, le Jwaneng Galaxy, auteur d'un exploit ce week-end en s'imposant à Dar Es Salam contre le Simba SC.