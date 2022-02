Coupe du Monde des clubs : Al Ahly décimé par la CAN 2021

Abou Dhabi sera cette semaine la capitale du football mondial, les Emirats Arabes Unis accueillent le championnat du monde des clubs de la FIFA, et comme l'année dernière, ce sont les Égyptiens d'Al Ahly, de nouveau vainqueurs de la ligue des champions africaine, qui représenteront le continent.

Les hommes de Pitso Mosimane affrontent ce samedi les Mexicains de Monterrey avec en jeu un billet pour les demi-finales la semaine prochaine. Le club le plus titré d'Afrique se présente sans ses internationaux, qui disputeront dimanche la finale de la CAN à Yaoundé soit 6 joueurs. Le gardien Mohamed el-Shennawi, les défenseurs Akram Tawfik et Ayman Ashraf, les milieux Amr Al Suleya et Hamdi Fathi, ainsi que l'attaquant Mohamed Sherif.

"Al Ahly, en tant que club, soutiendra toujours l'équipe nationale, assure Sami Kumsan, l'adjoint de Mosimane_. Al Ahly fera toujours passer les intérêts du pays et de l'Egypte avant ceux du club. Je souhaite à l'équipe nationale de remporter la Coupe d'Afrique (des Nations), mais les internationaux ne seront absents que pour notre premier match et nous rejoindront pour le second."_

Il n y aura de second match que si les Égyptiens dominent les Rayados de Monterrey. Se dressera alors devant eux l'obstacle brésilien, Palmeiras, champion d'Amérique du Sud.