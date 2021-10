Nigeria : au moins 43 morts dans une attaque à Sokoto

Des hommes armés appartenant à une bande criminelle présumée ont attaqué un marché de village dans l'Etat de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, tuant 43 personnes.

Des gangs lourdement armés, connus localement sous le nom de bandits, terrorisent le nord-ouest et le centre du Nigeria depuis des années, faisant des raids et pillant les villages, mais les attaques sont devenues encore plus violentes ces derniers mois.

"Quarante-trois personnes ont été confirmées mortes suite à l'attaque des bandits dans le village de Goronyo" dimanche, a déclaré Muhammad Bello, porte-parole du gouvernement de Sokoto, dans un communiqué.

"C'était un jour de marché et il y avait beaucoup de commerçants", a déclaré Muhammad Bello.

Le porte-parole de la police, Sanusi Abubakar, a également confirmé que des bandits avaient attaqué Goronyo dimanche en fin de journée. "Nos agents de sécurité sont sur place pour mener des enquêtes", a ajouté Abubakar, sans donner de détails.

Les réseaux téléphoniques dans la zone ont été suspendus pendant des semaines pour perturber les opérations des gangs, ce qui rend difficile la collecte d'informations. Le 8 octobre, un gang a attaqué le marché d'un autre village dans le district de Sabon Birni, près de la frontière avec le Niger, tuant 19 personnes.

Depuis le mois dernier, les troupes nigérianes mènent des opérations aériennes et terrestres contre les camps de bandits dans l'État voisin de Zamfara.

Les services de télécommunications ont également été interrompus à Zamfara et dans certaines parties des États de Kaduna et de Katsina.

Le gouverneur cherche des renforts

Les responsables de Sokoto craignent que les bandits ne se déplacent vers l'État à la suite des opérations menées à Zamfara. "Nous sommes confrontés à de nombreux problèmes de sécurité dans notre propre région, notamment le banditisme, les enlèvements et d'autres crimes connexes", a écrit M. Bello, au nom du gouverneur de l'État.

Le gouverneur Aminu Waziri Tambuwal avait demandé "la présence de plus de forces dans l'État et le déploiement de plus de ressources", a-t-il ajouté.

Le mois dernier, 17 membres du personnel de sécurité nigérian ont été tués lorsque des hommes armés ont attaqué leur base à Sabon Birni, un assaut que les militaires ont imputé aux djihadistes alignés sur l'État islamique. Bien que les bandits n'aient pas de programme idéologique connu, l'inquiétude grandit quant à l'avancée des djihadistes dans la région.

Ces derniers mois, la violence s'est intensifiée dans le nord-ouest du pays, forçant des milliers de personnes déjà vulnérables à fuir leur foyer, une situation que les organisations humanitaires craignent de voir se transformer en crise humanitaire.

Depuis janvier 2020, environ 50 000 personnes ont fui leur foyer dans le seul nord-ouest, selon l'Organisation internationale pour les migrations.

Plus de 80 000 personnes supplémentaires ont fui vers le Niger voisin au cours des deux dernières années. De plus en plus, les bandits se sont tournés vers les enlèvements massifs et ont enlevé des centaines d'écoliers depuis décembre. La plupart ont été libérés ou relâchés contre rançon, mais des dizaines d'entre eux sont toujours détenus.

La violence n'est qu'un des défis auxquels sont confrontées les forces de sécurité du Nigeria. Celles-ci doivent également lutter contre une insurrection djihadiste qui dure depuis 12 ans dans le nord-est du pays et qui a tué plus de 40 000 personnes.