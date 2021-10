Nigeria : au moins 18 villageois tués dans une mosquée

Des hommes armés ont attaqué une mosquée dans le nord du Nigeria pendant les prières matinales lundi, tuant au moins 18 fidèles.

L'attaque a eu lieu dans le village de Mazakuka, dans la zone de gouvernement local de Mashegu, dans l'État du Niger. Les assaillants, qui seraient des bergers nomades de l'ethnie Fulani, ont pu s'échapper. Les violences ethniques similaires, qui ont fait des centaines de morts depuis le début de l'année, sont le résultat d'un conflit vieux de plusieurs décennies pour l'accès à l'eau et à la terre. Certains des Peuls pris dans ce conflit ont pris les armes contre les communautés agricoles haoussa locales.

"Les hommes armés ont contourné la mosquée et ont commencé à tirer sur eux", déclare Alhassan Isah, président du gouvernement local de Mashegu. Selon le commissaire de police Monday Kuryas, cette attaque serait liée au conflit entre les villageois et les éleveurs fulanis. Cette dernière attaque est un autre exemple de la situation sécuritaire troublée dans la plupart des États des régions du nord-ouest et du centre du Nigeria. Le nord-ouest, en particulier, a connu une recrudescence des violences meurtrières.

Zones difficiles

La plupart des communautés touchées se trouvent dans des zones difficiles à atteindre, comme la dernière en date, à Mazakuka, qui se trouve à environ 270 kilomètres (167 miles) de la capitale de l'État. Les hommes armés sont souvent plus nombreux que les agents de sécurité dans ces communautés et la présence insuffisante de la police, associée à un personnel de sécurité mal armé, entraîne souvent des attaques qui durent de longues heures avant que les secours puissent arriver.

Il y a une semaine, dans le nord-ouest de l'État de Sokoto, des assaillants ont attaqué une zone rurale et opéré pendant plus de 12 heures, tuant au moins 40 personnes et en déplaçant de nombreuses autres. Outre les vastes étendues de terres où la présence du gouvernement est faible ou inexistante et qui sont devenues des cachettes pour les assaillants, les analystes de la sécurité affirment que le gouvernement a fait preuve d'un manque de volonté pour résoudre le problème.

En ce qui concerne les dernières violences dans l'Etat du Niger, le commissaire Monday Kuryas, a admis que le terrain "très difficile" de Mashegu ne permettait pas à la police de répondre rapidement à l'alerte de sécurité. "Il n'est pas accessible par la route", a-t-il déclaré.