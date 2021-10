Londres : Bob Marley à l'honneur dans une comédie musicale

40 ans après la mort de l’icône du Reggae Bob Marley une comédie musicale en son honneur sera bientôt sur scène au Lyric Theatre de Londres.

Après six ans de préparation, le spectacle "Get Up, Stand Up" , célèbre le visage de la musique jamaïcaine de la pauvreté à sa transformation en star internationale.

En tête d'affiche pour incarner Bob Marley, l'acteur anglo-nigérian Arinze Kene etl'actrice anglaise Gabrielle Brooks dans le rôle de Rita Marley son épouse.

"Bob Marley était un activiste, bien sûr, mais il a également transmis des messages d'amour, de solidarité et d'espoir. Et donc, même s'il chantait des chansons rebelles, il y a parfois une musique sur laquelle on a envie de se lever et de danser. Et c'est ce que nos spectateurs font , et c'est vraiment spécial." précise l'actrice Gabrielle Brooks.

Le réalisateur du spectacle Clint Dyer promet de présenter la majeure partie du répertoire de l’artiste pour un show réaliste et un voyage dans le temps d'une histoire triomphante ornée de passion, d’agitation politique et d’une marche vers le progrès.

En ces temps de pandémie des messages de paix, d'amour et d’unité en musique fidèle à Bob Marley sur une scène mythique. Un spectacle à voir dès le 20 octobre à Londres.