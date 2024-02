Kingsley Ben-Adir en roi du reggae dans "Bob Marley: One Love"

Plus que quelques jours avant la sortie officielle de "Bob Marley : One Love", un film où le rôle principal est joué par l'acteur Kingsley Ben-Adir. Pour ce londonien de 37 ans, le tournage a été une expérience réussie et enrichissante.

Le biopic "Bob Marley : One Love" sortira officiellement en salles de cinéma le 14 février. Pour interpréter le rôle de la légende jamaïcaine du reggae, l'acteur britannique Kingsley Ben-Adir a été choisi. Il livre son témoignage sur toute sa préparation.

" J'ai obtenu le rôle alors que je commençais "Barbie" et j'ai senti qu'il y avait tant à apprendre avec Bob. Il y avait tellement de choses que je ne connaissais pas. Je ne jouais pas de la guitare. Je ne connaissais pas le dialecte jamaïcain et tout était nouveau pour moi. Et je me suis dit : "Je suis dans Barbie depuis trois mois et demi voire quatre mois, il faut que je commence à travailler. Vous savez, sur les plateaux de tournage, il y a beaucoup de temps morts et quand ils préparent des scènes, il y a des heures d'attente donc je voulais utiliser ce temps de manière productive en jouant un peu de guitare et en écoutant Bob Marley parler", confie-t-il.

Grâce à son implication et son professionnalisme, l'acteur de 37 ans a su surprendre ses collaborateurs lors du tournage. Le réalisateur Reinaldo Marcus Green a trouvé Kingsley "incroyable" dans le rôle de Bob Marley.

"Oui, c'était incroyable de le voir passer par ce processus de transformation. Je sais que ce n'était pas facile d'incarner l'icône, mais il a essayé sans relâche de retrouver l'homme, l'humanité et l'identité de Bob Marley. Et c'était ce que nous voulions essayer de faire dans tout le film. C'était assez incroyable de le voir passer par ce processus physiquement et émotionnellement", déclare le réalisateur.

L'actrice Lashana Lynch qui incarnait le rôle de Rita, la femme de l'icône du reggae est restée sans voix.

"_Je ne veux pas dire que c'était étrange. J'ai plutôt été prise par surprise parce qu'il est tellement immergé dans ses recherches, dans son énergie, dans la façon dont il a assumé ce rôle et a vraiment protégé Bob d'une manière qui m'a rendue fière, en tant que femme jamaïcaine, parce que je savais qu'il était entre de bonnes mains avec Kingsley. C’était comme si Kingsley était parti pendant de nombreux mois et qu’il n'y avait plus que Bob Marley. Et, c'est ainsi que je suis devenue sa Rita sur le plateau de tournage._”

Tourné de décembre 2022 à février 2023, le film "Bob Marley : One Love" lui offre le plus beau rôle de sa carrière à ce jour.