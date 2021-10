Centrafrique : quelque 410 Casques bleus gabonais rapatriés

Les autorités gabonaises mènent l’enquête sur les allégations d’exploitation et d’abus sexuels concernant les soldats de la paix du contingent gabonais en République centrafricaine.

L’enquête nationale est conduite conjointement avec le bureau des services de contrôle interne des Nations unies et soutenue par le défenseur ds droits des victimes de l’ONU en République centrafricaine.

".... Assurer le bien-être et l'assistance aux victimes est notre plus grande p_riorité, toutes les victimes identifiées ont été référées aux Nations Unies pour assistance selon nos protocoles. La mission de l'ONU et le responsable des droits des victimes sur place participent à l'enquête en veillant à ce que les droits et la dignité des victimes soient respectés. Pendant ce temps, 410 soldats gabonais, y compris leurs chefs, ont été rapatriés au Gabon. Les 40 derniers soldats gabonais restent dans le pays pour protéger et emballer l'équipement du contingent." a précisé _Stéphane Dujarric, Porte-parole du Secrétaire général, Nations Unies.

Les incidents auraient eu lieu à différents moments entre 2014 et cette année 2021.

51 auteurs présumés sont mis en cause par les allégations.