Centrafrique : départ des formateurs de l'UE après 4 ans de présence

Les Forces armées centrafricaines sont-elles victimes du rapprochement entre Moscou et Bangui ?

En effet, jugés fragilisés après des années de guerre civile, une mission de formation de l'Union européenne s'était engagée à former les FACA en 2016. Après plus de 4 ans de présence en RCA, et plus de 4 500 militaires formés, l'UE a décidé de suspendre temporairement les actions de formation pour éviter toute imbrication avec les formateurs de la société Wagner.

Quelles sont les conséquences du départ des 70 instructeurs européens ?

Pour Bangui, d'autres alternatives seront trouvées pour pallier ce manque. Le porte-parole de la présidence Albert Yaloké Mokpem, compte sur les 1135 formateurs russes qui depuis leur arrivée ont formé les FACA, leur permettant de reprendre une large partie de leur territoire sous contrôle des rebelles. Pour mémoire, les rebelles avaient tenté en début d'année de renverser le président Faustin Archange Touadéra fraîchement réélu.

Depuis Bangui, tient en main une partie de sa sécurité et espère pouvoir sécuriser l'ensemble du pays avec l'apport d'autres partenaires internationaux.