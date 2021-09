Emmanuel Amunike : "C'est à nous de développer le football africain"

Gianni Infantino, président de la FIFA et Patrice Motsepe, numéro 1 de la CAF, ont un objectifs commun : développer le football africain et lui offrir la possibilité de remporter une première coupe du Monde. Pour cela, le continent s'appuie sur des ambassadeurs de légende comme Emmanuel Amunike, attaquant-star du Nigeria et du Barça dans les années 90.

Emmanuel Amunike est favorable aux récentes propositions de réforme du calendrier international du football. Il voit dans une coupe du Monde tous les 2 ans la possibilité pour les nations du continent de briller sur la scène internationale .

"J'ai eu le privilège en tant que joueur de pouvoir disputer la coupe du monde 94 aux Etats-Unis, rappelle le Ballon d'or africain la même année. C'est le plus haut niveau auquel un joueur peut rêver évoluer. Depuis des années, on entend dire "l'Afrique va gagner la Coupe du monde". Je suis d'accord, nous allons la gagner un jour, c'est certain. Mais on ne la gagnera pas en se contentant de belles paroles. Nous devons développer notre nouvelle génération, nous devons poser les bases qui permettront à ces jeunes de devenir compétitifs, de pouvoir progresser. Je prie pour qu'un jour notre rêve puisse devenir réalité."

Le développement du football de jeunes sur le continent passe depuis plusieurs année par l'éclosion de nombreuses académies aux quatres coins du continent. Parfois a l'initiative de grands clubs européens (Barcelone, Manchester City, Lyon, Monaco, Metz...) mais plus souvent par stars locales venues partager leurs expérience professionnelle.

"C'est le seul moyen pour les joueurs africains de progresser, assure Emmanuel Amunike. Nous devons revenir ici et transmettre ce que l'on a appris à nos jeunes. C'est vrai que nous avons beaucoup de très bons joueurs qui brillent en Europe mais nous ne pouvons pas oublier ceux qui sont encore au pays. Comment pouvons nous les aider à devenir de meilleurs joueurs ? Comment pouvons nous encore les aider é se développer ? Ce sont les questions que nous devons nous poser"

Depuis une quinzaine d'année, Emmanuel Amunike écume les terrains d'Afrique puisqu'il a entraîné en Egypte, au Soudan ou dernièrement en Tanzanie, et bien sûr au Nigéria (Julius Berger, Ocean Boys et les U17 nationaux).

Le champion olympique 1996 espère donner les clés du succès aux stars africaines de demain. Pour enfin passer les quarts de finale d'un mondial (Le Cameroun de Milla en 1990, le Sénégal de Diouf en 2002 et le Ghana d'Ayew en 2010 ont atteint les quarts de finale).