Rebecca Enonchong, figure de la tech africaine, arrêtée à Douala

Figure de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, la camerounaise Rebecca Enonchong a été arrêtée mardi matin par la gendarmerie de Douala pour "outrage à magistrat", et détenue depuis. Une "plainte verbale du procureur général" serait à l’origine de cette interpellation.

Rebecca Enonchong qui compte parmi les 50 femmes les plus influentes d'Afrique selon un classement du magazine américain Forbes, était au Tribunal dans le cadre d'une affaire l'opposant à son frère.

Elle aurait, au cours d’une rencontre avec un procureur, sollicité que toutes les procédures judiciaires la concernant soient confiées à un juge unique. Une demande qui aurait été considérée comme un outrage à magistrat, indiquent plusieurs sources médiatiques.

Un déluge de soutien

L'entrepreneure camerounaise a reçu une avalanche de soutiens dans son pays et à l'étranger depuis que les informations relatives à son arrestation, qualifiée d'illégale et d'abus de pouvoir, ont fait surface.

Sa détention a suscité l'indignation en ligne, de nombreuses personnes et organisations appelant le gouvernement à lui rendre sa liberté.

Le hashtag #FreeRebecca est devenu viral sur les réseaux sociaux, et une initiative, FreeRebecca.com, a été lancée pour protester contre cette arrestation.

Une déclaration publiée par l'African Business Angels Network (ABAN) a qualifié l'action du gouvernement camerounais de "hautement irresponsable". Le réseau d'investisseurs en phase de démarrage a été cofondé par Rebecca Enonchong, qui est membre du conseil d'administration et administrateur de l'organisation.

Qui est Rebecca Enonchong ?

Âgée de 54 ans, Rebecca Enonchong est la fondatrice et directrice générale d'AppsTech, un fournisseur mondial de solutions logicielles d'entreprise, qu'elle a lancé en 1999.

Elle est également cofondatrice de I/O Spaces, ABAN et Cameroon Angels Network. Elle siège aux conseils d'administration de nombreuses sociétés, dont la Fondation AfriLabs, ActivSpaces et Djibouti Telecom entre autres.

Rebecca Enonchong est consultante auprès de Venture Capital for Africa (VC4Africa), la plus grande communauté en ligne dédiée aux entrepreneurs et aux investisseurs qui créent des entreprises africaines.