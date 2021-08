Royaume-Uni : les enfants réfugiés soutenus par un centre d'accueil

Sur la côte sud de l'Angleterre, ces enfants réfugiés apprennent à vivre leur nouvelle vie.

Arrivés seuls par voie maritime ou terrestre, sans parents ni famille, ces enfants ont fui de pays en difficulté, comme la Syrie, l'Érythrée et l'Afghanistan où ils ont été témoins de choses que personne ne devrait voir.

"En général, ce qui s'est passé, c'est que les enfants étaient forcés à se battre. Souvent, nous avons des jeunes Afghans qui avaient atteints l’âge de 14 ans et qui ont appris qu'ils allaient être recrutés par les talibans et leur famille a fait tout ce qu'elle pouvait pour les mettre en sécurité.

Je suis toujours étonné de voir comment ils peuvent surmonter ce qui leur est arrivé et paraître en joyeux, mais il y aura des moments où nous aurons une discussion __et les gens s'ouvrent. Ils ont vu des parents se faire tuer devant eux, ils ont vu des compagnons de voyage se noyer et ça les marque énormément." a révélé Bridget Chapman Kent from the Refugee Action Network.

Les bénévoles de ce centre enseignent aux réfugiés les compétences nécessaires pour être indépendants. La cuisine, le nettoyage, la gestion d'un budget, comment avoir des relations saines. Hadi a 21 ans aujourd'hui, il est arrivé d'Afghanistan il y a cinq ans.

"Personne ne part pour le plaisir, personne ne prend de risque pour le plaisir de venir dans un autre pays. Tout le monde sait ce qui se passe dans notre pays. J'ai de la famille là-bas mais je ne sais pas où. Quand je suis venu ici, je les ai perdus et j'ai perdu le contact avec eux. Je profite de ma vie, je travaille en ville, je ne pense pas beaucoup à ces choses mais je n'oublierai jamais, je m'en souviendrai toujours." nous dit-il.

On estime qu'un demandeur d'asile sur dix qui traverse la Manche dans de petites embarcations est un enfant non accompagné.

Lorsqu'ils arrivent ici, et qu'ils sont pris en charge par les autorités pour traiter leurs demandes... le calvaire ne s'arrête pas.

Le gouvernement britannique n'a pas prévu suffisamment de logements adaptés ; et les militants affirment que de nombreux enfants sont placés dans des hôtels qui ont été fermés et réaménagés.

Dans cet hôtel surplombant la mer, des agents de sécurité patrouillent tandis que des garçons regardent par les fenêtres.

Mettre des enfants dans un tel endroit n'est pas censé arriver... et le mois prochain, ce sera interdit par la loi.

"Nous documentons la situation dans ces logements depuis plus d'un an maintenant... ce sont principalement des agents de sécurité qui gèrent ces logements avec très peu de formation ou d'expérience sur la façon de gérer un logement qui abrite des personnes très vulnérables." a ajouté Maddie Harris, la fondatrice de "Humans for rights network".

Le gouvernement britannique a déclaré qu'il était déterminé à mettre fin à l'utilisation des hôtels dès que possible, mais les militants craignent que cela continue.

Un autre chapitre dans les sombres histoires de ces enfants.