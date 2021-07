JO 2020 : L'Afrique du Sud décroche l'or et un record en 200m brasse

Nouveau record du monde en 200 mètres brasse féminine. Tatjana Schoenmaker a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques tout en pulvérisant un temps vieux de 8 ans. À quelques dixièmes de secondes près, la sud-africaine de 24 ans a su s'imposer dans le bassin, inscrivant le record de 2 minutes et 18,95 secondes.

"J'ai l'impression que ça n'a pas vraiment eu lieu. Avant la remise des médailles, on se disait même : "Est-ce qu'on vient de nager ?", raconte la nouvelle détentrice du record du monde. "Tout a été très rapide. Donc, oui, je pense que je suis très heureuse de finalement finir mes courses individuelles".

"J'ai hâte de rentrer à la maison et de fêter ma participation aux Jeux olympiques avec ma famille et tous les autres. Et je pense que je vais réaliser seulement à ce moment-là. Je ne sais pas quand ça va arriver, parce que si je pleure autant alors que je réalise à peine, je ne peux pas imaginer la suite."

C'est le troisième record du monde enregistré depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo. Également en natation, les deux premiers ont été obtenus dans les épreuves de relais féminins.