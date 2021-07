Mozambique : l'aide humanitaire européenne arrive à Cabo Delgado

L'aide humanitaire des pays de l'Union européenne, plus précisément du Portugal et de l'Italie, a commencé à arriver au Mozambique pour soutenir les populations touchées par le grave conflit de Cabo Delgado. Le premier des trois vols prévus a atterri samedi.

Sur place, Francisco André, le secrétaire d'État portugais aux affaires étrangères et à la coopération a appelé à la participation des autres États membres :

"Cette attitude du Portugal et de l'Italie de faire le premier pas est très importante parce que nous voudrions qu'elle mobilise les autres Etats membres à faire de même. Il est très important que d'autres États européens et non européens se joignent à nous dans cet effort pour aider les populations du Mozambique, en particulier dans la région de Cabo Delgado."

Les habitants de la province de Cabo Delgado, terrorisés depuis plus de trois ans par les extrémistes, vivent une situation dramatique.

La situation humanitaire au Mozambique, et notamment dans la province de Cabo Delgado, se détériore rapidement. Près de 2 millions de personnes sont confrontées à des pénuries alimentaires en raison du problème de sécurité dans la région. À ce défi s'ajoute une grave sécheresse, dont l'impact se fait encore sentir suite aux intempéries qui ont frappé le pays, et le COVID-19.

L'escalade de la violence a, à elle seule, conduit plus de 700 000 personnes à devoir fuir leurs terres et à être déplacées.