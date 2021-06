Mozambique : des enfants séparés de leurs familles par la violence à Cabo Delgado

En voyant ces enfants s’amuser, rien ne laisse deviner le traumatisme qu’ils ont subi. Ils ont fui la violence armée qui sévit à Cabo Delgado au nord du Mozambique, et ne retrouvent plus leurs parents. La plupart de ces enfants sont arrivés dans ce centre de l’UNICEF complètement désorientés. Certains ont passé des jours à se cacher dans la forêt, sans eau ni nourriture.

"Les enfants ont besoin d'une aide alimentaire, ils ont besoin d'un abri, car ils ont quitté leur lieu d'origine, et ils ont d'autres besoins non-alimentaires comme des vêtements, des couvertures, des ustensiles de cuisine. Et naturellement, ils ont d'autres besoins principaux. L’accès à l'eau, l’accès à l'école et l’accès aux services de santé de base" explique Cláudio Julaia, de l’UNICEF Mozambique.

Il y a 2 mois, l’attaque djihadiste qui a frappé la ville de Palma au nord du pays a entraîné un afflux important de déplacés, notamment des enfants. Une violence armée qui dure depuis 2017, en conséquence des milliers d’enfants ont été séparés de leurs familles. Ils seraient environ 350 000 selon l’UNICEF.