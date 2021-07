Mozambique : le PAM en quête de financement urgent

Le Programme alimentaire mondial réitère sa mise en garde concernant l’urgence alimentaire qui risque de frapper des centaines de milliers de personnes déplacées dans le nord du Mozambique.

Mardi, la directrice de l’initiative onusienne a confirmé que le PAM avait besoin de financement urgent de donateurs afin de poursuivre son assistance aux victimes des violences des insurgés dans la province de Cabo Delgado.

Les enfants sont les plus touchés par l'augmentation des taux de malnutrition. Près de 21% des enfants déplacés ont moins de 5 ans selon une enquête récente de l'UNICEF et du PAM et 18% des enfants des familles d'accueil présentent une insuffisance pondérale.

Selon les Nations unies, les déplacements ont privé au moins 730 000 personnes de Cabo Delgado de l'accès à leurs terres et de tout moyen de gagner leur vie, 363 000 d'entre elles devant être considérées par les Nations unies comme étant en situation de "forte insécurité alimentaire".

"Je voudrais que mes enfants grandissent et étudient, qu'ils m'aident et qu'ils s'entraident car je suis sans alternative. Dans notre pays, nous produisions et vendions de la nourriture pour financer les frais de scolarité de nos enfants et ici, ce n'est plus le cas, nous ne faisons que rester là. Ce sont mes enfants et ils n'ont pas d'autres membres de la famille, donc ils ne dépendent que de moi. J’ai encore plus de peine à d'autres moments de savoir que ces enfants avaient une famille et de l'aide, mais aujourd'hui ils n'ont plus de soutien." a révéléViaze Nassir, personne déplacée.

"C'était une zone de tourisme, de pêche, à l’économie florissante, les gens avaient un bon mode de vie mais devinez quoi ? Les insurgés, les terroristes sont arrivés et ont déchiré les familles, brûlé leurs maisons, tué des gens, violé des femmes, tout simplement exploité un bon mode de vie et donc le Programme alimentaire mondial est maintenant ici pour essayer d'apporter de l'espoir aux gens ... Nous soutenons 715.000 personnes maintenant." a par ailleurs confié David Beasley , directeur exécutif du PAM.

Antonella D'Aprile, directrice du PAM pour le Mozambique a déclaré mardi que l'aide alimentaire pourrait être complètement suspendue si le PAM ne collectait pas 121 millions de dollars (US) pour venir en aide à 730 000 personnes de septembre à décembre, les familles dépendant entièrement de l'aide humanitaire.

Un échec de l'assistance, entraînera une crise qui deviendra incontrôlable.