Mozambique : la reconstruction progressive de Cabo Delgado

Plus d’un an après l’attaque des districts de Quissanga et Macomia par des rebelles au Mozambique, les villageois qui ont fui l’insécurité sont de retour sur place et tentent de se reconstruire au milieu les ruines.

Dévastés par les insurgés, ces villages de la province de Cabo Delgado ne sont plus ce qu’ils étaient. Les communautés ont perdu leurs biens, certaines maisons ont été démolies.

« Ils ont pris tout le village et détruit toutes les propriétés qui se trouvaient ici, y compris les maisons et les écoles » a révélé Samuel Saíde.

_« Nous voulons la paix pour pouvoir recommencer à produire. Nous produisons toujours, à partir de riz, de maïs et de manioc, et maintenant nous souffrons ». s'est confié _Bento Abel, chef du village du 19 octobre.

De nombreux villageois ont fui ces districts à l’approche des insurgés dans les régions voisines.

Quelques jours après l’attaque, ils sont revenus pour découvrir les restes de leur foyer, des maisons incendiées et les infrastructures de l’état détruites.

Déterminés à redonner vie à leur village, les habitants de ces districts reconstruisent leurs maisons malgré la peur qu’une autre attaque frappe de nouveau.

Malgré plusieurs positions militaires stationnées le long de la route qui traverse le cœur du village.

Après Mocímboa da Praia, Muidumbe et Palma, les districts de Quissanga et Macomia sont parmi les plus touchés par l'action des groupes armés à Cabo Delgado.

Les souffrances causées par l'insurrection armée dans la région ont déjà fait 3100 morts selon le projet d'enregistrement des conflits de l'ACLED, et plus 817 000 déplacés selon les autorités mozambicaines.

Aujourd’hui la province est calme, grâce au travail des forces gouvernementales, désormais soutenues par des soldats du Rwanda et de la Communauté de développement de l'Afrique australe.

Le 8 août, les forces conjointes du Mozambique et du Rwanda ont reconquis la ville portuaire stratégique de Mocímboa da Praia.