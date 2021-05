La communauté LGBTQ+ subit toujours des violences dans le monde

La journée internationale contre l’homophobie célèbre chaque 17 mai, année après année, l’évolution des mentalités, l’acceptation de l’autre et la reconnaissance par de plus en plus de sociétés dans le monde des couples du même sexe.

Mais cette journée permet aussi de mettre le doigt sur les progrès qu’il reste à faire. Cette année, la campagne 2021 de la journée contre l’homophobie et la transphobie a mis en lumière les violences subies encore aujourd’hui par les personnes LGBTQ+.

L'organisation note que si des progrès ont été réalisés au cours de ces années, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Les actes homosexuels sont en effet encore condamnés par la loi dans 72 états, parmi lesquels l’Algérie, le Sénégal, le Cameroun, le Liban ou encore le Nicaragua.

Dans la plupart des régions d'Afrique, les relations entre personnes de même sexe sont toujours criminalisées, les peines pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison et des amendes.

La semaine dernière, le Cameroun a condamné deux femmes transgenres à 5 ans de prison pour tentative d'homosexualité''.

Dans d’autres pays comme la Russie ou l’Arabie saoudite, les personnes homosexuelles ont peur pour leur vie.