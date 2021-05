Covid-19 : l'Afrique face à la demande d'oxygène et de vaccins

En République démocratique du Congo (RDC), le ministère de la Santé confirme la présence sur le territoire du variant indien de la Covid-19. Cinq cas ont été confirmé dans la capitale Kinshasa. Les autorités sanitaires "ont pris le devant", et procédé à des prélèvements auprès de 146 personnes.

"Quelque 25 cas ont été identifiés positifs, dont 18 de nationalité indienne, et sept de nationalité congolaise. Parmi ces 25 cas positifs, il y a cinq variants indiens", a expliqué Jean-Jacques Mbungani Mbanda, le ministre de la Santé de la RDC. "Ces cinq variants indiens sont le fruit d'une double mutation du variant britannique et du variant sud-africain. Mais la situation est calme, au niveau clinique, il n'y a aucune crainte également donc la population doit se rassurer parce que toutes les mesures ont été prises."

Dans le même temps, les autorités ont confirmé avoir, fin avril, redéployé 1,3 millions de vaccins AstraZeneca vers des pays voisins. Selon le ministère de la Santé, une partie de la population refuse de se faire vacciner.

Une tendance qui contraste avec l’inquiétude des ministres de la Santé de l’Union africaine réunis en visioconférence ce week-end. Outre le manque de vaccins, le continent fait face à une pénurie d’oxygène alors que se profile une troisième vague de contaminations."L'offre d'oxygène dans les hôpitaux publics n'est pas suffisante par rapport à la demande. Il y a eu une augmentation de la demande à cause de la deuxième vague. Plus de gens sont atteints de la Covid-19 et ont besoin d'oxygène pour survivre", avance le Dr. Ibukun Tunde-Oni.

Le Centre africain du contrôle des maladies (CDC Africa) recommande de réadapter les stratégies sanitaires alors que le variant indien a été détecté dans plusieurs pays d’Afrique. Il préconise une intensification des tests, plus de programmes de sensibilisation et un approvisionnement renforcé en vaccins et en oxygène.