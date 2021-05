Covid-19 : la Tunisie en manque d'oxygène

C’est une course contre la montre en Tunisie. Les hôpitaux sont à bout de souffle, et le personnel soignant peine à prendre en charge les malades de la Covid-19 et à trouver l'oxygène nécessaire pour les cas les plus graves.

Bien que réticent à imposer de nouvelles restrictions en pleine crise sociale, le gouvernement a décidé vendredi d'imposer un nouveau confinement d'une semaine - du 9 au 16 mai, qui coïncide avec la fin du ramadan - avertissant que le système de santé "menaçait de s'écrouler". Alors que ses besoins ont dépassé ses capacités de production, la Tunisie doit se tourner vers l'Europe et l’Algérie pour se procurer de l’oxygène.

Les deux producteurs d'oxygène - Air Liquide et Linde Gas - produisent environ 100 000 litres par jour mais les hôpitaux ont actuellement besoin de 170 000 litres. Trouver ces 70 000 litres manquants représente un défi quotidien. "Nous avons vu une augmentation exponentielle à partir du mois d'octobre jusqu'à arriver à un pic de demande vers mi-février. La demande a augmenté de quatre fois par rapport à la demande normale", déclare Wejdi Ben Raies, directeur de ventes chez Linde Gas.

Pic brutal de contaminations

Les producteurs ont dû importer de France ou d'Italie depuis octobre. Mais lorsqu'un pic brutal s'est déclaré en février, il a fallu faire plus vite et se fournir auprès de l'Algérie voisine. Des camions se rendent à la frontière, attendant parfois des heures, pour remplir leurs citernes d'oxygène depuis des camions algériens qui ne peuvent entrer en Tunisie en raison des restrictions liées à la Covid-19.

"Lors de la deuxième vague, on est allé rapidement importer les volumes nécessaires à la demande vers les pays européens, de nos partenaires en Italie et en France. Mais pour cette troisième vague, cette piste-là est très longue et nous avons préféré importer par la voie algérienne, qui possède des réserves assez importantes. Mais nous n’avons aucune garantie sur l'importation depuis l'Algérie. Donc, nous sommes en train d'essayer de diversifier nos importations de beaucoup d'autre pays", avance Wejdi Ben Raies.

Campagne de vaccination

En avril, la Tunisie a enregistré un nouveau pic de contaminations à la Covid-19, et des dizaines de décès quotidiens. Ce pays de 12 millions d'habitants a recensé plus de 321 000 cas positifs, pour plus de 11 400 décès. Plus de 500 personnes se trouvent actuellement en soins intensifs - un niveau sans précédent- , les services de réanimation sont presque saturés et les lits d'oxygénothérapie sont exploités à 80%, selon le ministère de la Santé.

La campagne de vaccination lancée mi-mars n'a pas atteint le rythme prévu, ralentie par la difficulté à s'approvisionner en vaccins et perturbée par des dysfonctionnements de la plateforme gouvernementale e-vax. Environ 333 000 personnes ont reçu au moins une dose en deux mois, un niveau insuffisant pour endiguer la propagation des variants plus contagieux.