Seychelles : inquiétude face à une résurgence de la Covid-19

Résurgence de la Covid-19 aux Seychelles alors que 70% population a reçu au moins une dose de vaccins Sinopharm. L'archipel de l'Océan Indien a été le pays du monde qui a recensé cette semaine le plus de nouveaux cas en proportion de sa population (1 223 pour 100 000 habitants), selon des données compilées par l'AFP.

D'après les autorités, la hausse des cas serait en partie imputable à ceux qui refusent de se faire vacciner. Pour le ministre du Tourisme, Sylvestre Radegonde, le phénomène serait préoccupant, mais gérable. "Il y a aussi le comportement des Seychellois vaccinés, qui agissent avec un relâchement. On pense que maintenant tout est OK, on tombe la garde. On ne fait pas aussi attention qu'on le faisait avant."

Le gouvernement a annoncé ce mardi un durcissement des mesures de restrictions. Le couvre-feu est maintenu à 23 h, mais les lieux de vie doivent fermer à 19 h. La suspension des cours est elle prolongée jusqu’aù 23 mai. "Les touristes peuvent toujours entrer. Ils sont les bienvenus, qu'ils arrivent vaccinés ou pas il n'y a pas de quarantaine pour eux. Ils peuvent circuler entre hôtels entre îles, sans aucun problème", a toutefois rassuré le ministre du Tourisme.

Archipel de moins de 100 000 habitants, les Seychelles ont recensé 6 373 cas de Covid-19, pour 28 décès, depuis le début de la pandémie.