La Nollywood Week en mode virtuel

Le festival du film NollywoodWeek (NollywoodWeek.com), le premier et unique festival de film nigérian organisé à Paris, a lancé sa 8e édition en ligne. Les films de cette année sont en ligne et accessibles partout dans le monde du 6 au 9 mai 2021.

Les productions viennent cette année non seulement du Nigéria, mais également d'autres pays d'Afrique et de la diaspora africaine. La sélection officielle de cette année comprend quatre films en avant-première mondiale.

"Les récentes revendications à travers le monde et les appels à une plus grande justice sociale nous ont incités à repenser la manière dont notre plateforme peut contribuer à élever les voix des peuples noirs et à partager davantage des histoires qui montrent l'éventail complet de notre vécu. Il nous a semblé naturel d'utiliser cette plateforme non seulement pour mettre en lumière les talents du Nigeria, mais aussi pour faire de cette première édition en ligne une célébration des talents d'Afrique et de la diaspora", a déclaré Nadira Abdus-Shakur, directrice du festival NollywoodWeek.

Le public aura l'occasion de découvrir les derniers films avant qu'ils ne sortent dans les salles de cinéma ou sur les plateformes de streaming en ligne. Le festival comprend également des master classes, des ateliers et des tables rondes sur la production et la distribution des films ou encore sur l'animation africaine.

Les longs métrages de la sélection officielle sont en compétition pour le Prix du Public. Le vote a lieu immédiatement après la projection et le gagnant est annoncé lors de la cérémonie de clôture. Parmi les précédents lauréats figurent des films tels que "Phone Swap", "76", "The Wedding Party" et "King of Boys".