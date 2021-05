"The water man", l'histoire d'un garçon plein d'espoir

Alors qu'il jouait dans des films comme Selma et dans Le Majordome de Lee Daniels, l'acteur britannique David Oyelowo s'est découvert une nouvelle passion : la réalisation.

David Oyelowo passe derrière la caméra après avoir appris les différentes étapes du métier auprès de réalisateurs de renoms comme Daniels, Ava DuVernay et Will Gluck. Il réalise et joue dans son tout premier film The water man le père d'un jeune protagoniste, Gunner.

Les films occupent une importante place dans ma vie, le film The water man s'inspire en partie des films que j'ai aimé en grandissant. Des films comme "E.T.", "Les Goonies", "Les Gremlins", vous savez, des films que les gens qui les connaissent verront probablement l'inspiration qui ressort dans The water man.

The Water Man raconte l'histoire d'un garçon plein d'espoir, Gunner, qui cherche à sauver sa mère gravement malade, interprété par Dawson. Le garçon et son ami s'aventurent dans une forêt isolée à la recherche d'un personnage mythique qui, selon Gunner, détient le secret de la vie éternelle.

L'autre chose qui me passionne vraiment, ce sont ses histoires africaines. Je pense qu'il y a des histoires incroyables qui ne sont pas des suites ou des reprises, mais de grandes, grandes histoires que le monde n'a pas nécessairement eu l'occasion de voir, parce que d'une certaine manière, ils ont été des producteurs de grandes histoires et de grands contenus. C'est pourquoi je veux vraiment contribuer à ce que ce genre d'histoires .