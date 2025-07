Gaza : des agents américains accusés d’avoir tiré sur des civils lors des distributions d’aide

Selon des témoignages recueillis par l’Associated Press, des agents contractuels américains chargés de la sécurité sur les sites de distribution d’aide à Gaza auraient ouvert le feu à balles réelles et utilisé des grenades assourdissantes contre des Palestiniens affamés cherchant à obtenir des vivres.

Deux de ces contractuels, qui ont souhaité conserver l’anonymat en raison de la nature confidentielle de leurs révélations, dénoncent des pratiques jugées dangereuses et irresponsables au sein de la sécurité privée employée.

Ils affirment que le personnel de sécurité, souvent non qualifié et peu contrôlé, disposait d’une grande latitude pour employer la force. Des tirs à balles réelles ont été dirigés dans toutes les directions, y compris vers les populations civiles, provoquant selon eux plusieurs blessés. Des gaz lacrymogènes étaient régulièrement utilisés pour disperser les foules. Selon l’un des contractuels, des informations sur les personnes jugées « suspectes » étaient recueillies et partagées avec l’armée israélienne.

Des vidéos remises à l’AP montrent des centaines de Palestiniens entassés derrière des portails métalliques, affrontant les effets des tirs, des grenades assourdissantes et du gaz lacrymogène. Ces images et les échanges audio entre agents révèlent une ambiance tendue, où la gestion des foules se fait au prix de mesures coercitives sévères.

Créée en février 2025 et enregistrée dans le Delaware, la Gaza Humanitarian Foundation (GHF) est une organisation américaine soutenue par Israël et financée par les États-Unis à hauteur de 30 millions de dollars. Elle s’est vue confier la distribution d’aide alimentaire dans la bande de Gaza après plusieurs semaines de blocage total de l’aide humanitaire par Israël. Depuis le début de ses opérations, les affrontements entre les forces israéliennes et les Palestiniens se sont multipliés aux abords des centres de distribution, causant plusieurs centaines de morts et de blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza.

L’armée israélienne affirme ne tirer que des coups de semonce et a promis d’enquêter sur les allégations de victimes civiles, tout en niant viser délibérément les civils. De son côté, la GHF dément toute faute grave et assure agir avec professionnalisme dans un contexte extrêmement difficile.

Cependant, la bande de Gaza reste en proie à une crise humanitaire aiguë. Plus de 57 000 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit. Malgré l'existence de la Gaza Humanitarian Foundation, la situation alimentaire demeure désespérée : plus de deux millions d’habitants vivent au bord de la famine, dans un territoire soumis à un blocus strict et à des bombardements incessants.