Maroc : ouverture de la deuxième édition du Morocco Gaming Expo

L'innovation numérique locale est omniprésente.

Il s'agit du Morocco Gaming Expo, un événement incontournable pour les entreprises qui souhaitent présenter leurs dernières offres dans le secteur.

Des milliers de visiteurs sont attendus à cet événement et nombre d'entre eux ont déjà commencé à prendre en main certains des jeux exposés.

Plus de 100 entreprises du Maroc et d'autres pays, dont la France, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Espagne, la Turquie et l'Inde, y participent.

Le ministre marocain de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a été rejoint par le PDG de Huawei, Jason Chen, lors de l'ouverture de l'événement. Les deux hommes ont signé un accord de coopération sous les applaudissements des participants.

"Les projections estiment que l'industrie atteindra plus de 500 milliards de dollars d'ici 2033. Bien sûr, l'objectif n'est pas seulement de générer des revenus, mais aussi de donner à nos jeunes, et même aux moins jeunes les moyens de développer leurs propres startups et petites entreprises dans ce secteur", explique Mehdi Bensaid.

"L'intelligence artificielle (IA) apporte de nombreuses avancées positives, elle suscite aussi des inquiétudes. Plusieurs professions sont susceptibles de disparaître à mesure que l'IA continue d'évoluer", ajoute-t-il.

Une société appelée Kudo Education est présente pour présenter son jeu, Mathpunk Chronicles, qui vise à enseigner les mathématiques de manière interactive par le biais de puzzles.

"De nos jours, la génération actuelle utilise beaucoup de technologies, et il en sera de même à l'avenir. Ce jeu est donc lié à la technologie de manière positive, et nous espérons l'améliorer, et nous espérons également que ce jeu aidera les générations futures", déclare Fatima Zahra Bouiguaderne, une créatrice de Kudo Education.

Des universités sont également présentes, comme le pavillon de l'école 1337 et les pavillons des universités participantes, dont le Club de réalité virtuelle de la Faculté des sciences de Rabat.

"Les récents progrès réalisés par le Maroc dans le domaine du développement des jeux vidéo ont encouragé l'Université Mohammed V de Rabat, en particulier la Faculté des sciences, à lancer des programmes académiques en réalité virtuelle", explique Fadoua Bezzazi, présidente du club.

"Un club spécialisé dans les jeux vidéo a également été créé, qui aide les étudiants à appliquer leurs compétences professionnelles dans ce domaine et les prépare au marché du travail", ajoute-t-elle.

La société DPM Group, spécialisée dans les accessoires de jeux, dispose d'un stand bien placé.

Le président de la société, Abdelkrim Mezouzi, estime qu'il est essentiel que le gouvernement collabore avec les startups pour développer des contenus de jeux numériques et soutenir de nouveaux projets.

La deuxième édition du Morocco Gaming Expo 2025 se tient à Rabat du 2 au 6 juillet 2025.

L'événement vise à soutenir l'industrie du jeu au Maroc et dans la région, en encourageant l'innovation et la collaboration entre les développeurs et les investisseurs locaux et internationaux.