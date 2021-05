"La Maison Junior", un loft pour scénaristes africains

Dans une belle villa avec grand jardin sur les rives du lac Togo, des scénaristes africains profitent d’une rare occasion pour se perfectionner. Venus du Bénin, du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo, du Sénégal et du Togo, ces dix jeunes participent à une résidence d’écriture scénaristique.

Depuis début avril, ces scénaristes âgés de 20 à 33 ans imaginent la saison 2 de la série d'animation "Junior des idées en or", une série d'animation qui retrace les aventures d'une bande d'enfants africains. Cette formation est proposée par l’association La Maison Junior, fondée par Page 49, une société spécialisée dans le développement de contenus audiovisuels pour la jeunesse, la société togolaise Yobo Studios, et l’Association togolaise de cinéma d’animation (ACTA).

Cette offre vient combler un manque en Afrique francophone. En distanciel pendant quatre mois, les dix scénaristes âgés de 20 à 33 ans sont encadrés par un trio de professionnels - deux Français et un Togolais. "C’est une opportunité de formation professionnelle par des scénaristes pour créer des contenus animés qui nous ressemblent, qui retracent les réalités de l'Afrique, et transmettre ce que nous avons appris lors de ces différentes formations", déclare le Béninois Odilon Edjedji.

Deux slameurs-rappeurs togolais participent également à la formation pour les aider à concevoir la chanson de la série. "L'idée de cette formation est vraiment intéressante car elle nous permet, à nous scénaristes, de proposer des contenus qui sont basés sur nos réalités, sur ce que nous vivons ici, et auxquels les générations actuelles et futures pourront vraiment s'identifier", ajoute Odilon Edjedji.

Vocation internationale

Après une saison 1 réalisée par des scénaristes français, cette fois "ce sont des scénaristes africains qui vont parler du quotidien d'enfants africains", explique Christophe Guignement, scénariste et auteur de dessins animés et cofondateur de l'association la Maison Junior. "Sur la première saison, ce sont des scénaristes français qui ont fait cette série et qui ont parlé du quotidien des enfants africains. Là, on inverse la proposition : ce sont des scénaristes africains qui vont parler du quotidien des enfants africains avec une vocation internationale, c'est-à-dire pour l'Europe. Cette série doit être audible pour les Européens, tout en étant reconnaissable ici."

La saison 2 de "Junior des idées en or" sera diffusée sur PM SA et Gulli Africa.