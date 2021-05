Mo Salah primé aux Laureus Awards

Alors qu'il traverse une saison sportive compliquée, Mohamed Salah a reçu ce jeudi le Laureus de l'Inspiration Sportive 2021, prix récompensant un sportif ayant oeuvré pour la communauté internationale en dehors de sa discipline.

Les Laureus World Awards sont décernés chaque année aux sportifs les plus influents de la planète. A Séville, c'est l'Espagnol Rafael Nadal qui a été élu sportif de l'année, devant le Kényan Joshua Cheptegei, le Suédois Armand Duplantis, le Britannique Lewis Hamilton, l'Américain LeBron James et le Polonais Robert Lewandowski.

Jürgen Klopp : "Si Salah est est un exceptionnel footballeur, c'est encore une meilleure personne"

S'il martyrise régulièrement les gardiens adverses, Mohamed Salah a lui été choisi pour son implication dans de nombreuses et nobles causes en Afrique, où sa générosité vient en aide aux enfants (hôpitaux, écoles...) jusqu'au Moyen-Orient, où il mène un combat pour l'égalité des femmes.

Début 2021, face à la seconde vague de Covid-19, il n'a pas hésité à faire don d'oxygène et à acheter des ambulances pour sa région de Gharbia. Lui même avait été testé positif au mois de novembre dernier.

Son entraîneur à Liverpool, J¨¨urgen Klopp, est celui qui parle le mieux du joueur et de l'homme :

"Quand vous pensez à Mo Salah, vous imaginez avant tout un joueur de football exceptionnel, un grand buteur, un super technicien et un beau garçon aussi. Ce que vous ne voyez pas et ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est quel genre de bonne personne il est. Et si je vous dis qu'il est une personne encore meilleure que le joueur, alors vous pourrez peut-être vous faire une idée du genre de chic type qu'il est."