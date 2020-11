Les Pharaons attendent beaucoup de Mohamed Salah

Le retour à à la compétition des Pharaons devrait permettre de lever le voile sur plusieurs interrogations...

L'Egypte se prépare à retrouver les éliminatoires de la CAN 2021 à l'occasion d'une double confrontation face au Togo les 14 et 17 novembre prochain. Alors que ces deux matches s'annoncent décisifs pour la sélection de Hossam El-Badry, les supporteurs sont dans l'attente de la nomination ou non de Mohamed Salah au rang de capitaine.

" Il dit que cela ne le dérangerait pas plus que cela s'il devait juste venir en sélection pour représenter son pays", explique Mohamed Fathy, spécialiste du foot égyptien, à propos de la star de Liverpool. "Il dit que pour lui, le capitaine est un relais de l'entraîneur et qu'au final ce qui lui importe c'est d'être décisif sur le terrain. Mais on aimerait juste savoir si il (Salah) souhaite ou non être le capitaine. Cela ferait taire la polémique et permettrait de clarifier les positions du staff technique et de la fédération."

Les Pharaons en quête d'un premier succès

Seule certitude pour le moment : l'Egypte pourra bien compter sur Mohamed Salah pour tenter de se relancer dans le groupe G des éliminatoires de la CAN 2021. Les Pharaons sont toujours à la recherche de leur premier succès après deux matches nuls contre le Kenya (1-1) et sur le terrain des Comores (0-0).