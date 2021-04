Objectif finale pour Riyad Mahrez et Manchester City

Riyad Mahrez fera certainement partie du 11 de départ qui sera opposé au PSG, ce mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes. Il visera une toute première finale de Ligue des Champions européenne.

L'Algérien de Manchester City a le vent en poupe. Leader de Premier League avec les Sky Blues, il espère confirmer en France les progrès de son équipe sur la scène européenne.

Le champion d'Afrique n'a toujours pas digéré l'élimination dès les quarts de finale de la dernière édition, contre Lyon, une autre équipe française.

Cette saison, Riyad Mahrez a marqué onze buts et donné 17 passes décisives en 43 matches, toutes compétitions confondues.

"Je ne sais pas si je suis dans la meilleure forme depuis que je suis ici, mais je pense que je suis bon. Je me sens très bien en ce moment et c'est le moment plus important de la saison. Mercredi, nous devons faire un grand match pour essayer de gagner. Évidemment, nous n'avons pas de grandes stars comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, mais le niveau de notre équipe est incroyable. Tout le monde peut jouer. Tout le monde peut faire la différence, nous sommes davantage un collectif" souligne l'attaquant de Manchester City.

Paris de son côté pourra s'appuyer sur son duo galactique Neymar-Kylian Mbappé mais aussi sur Idrissa Gana Gueye. L'internatinal sénégalais a été un des grands artisans de la qualification au tour précédent face au champion d'Europe en titre, le Bayern de Munich.