Chelsea favori contre Porto, le Bayern vise l'exploit

Match très important pour Chelsea ce soir pour son 1/4 de finale contre le FC Porto. Vainqueur 2-0 à l’aller, les hommes de Thomas Tuchel peuvent s’appuyer sur une défense solide et un réalisme impressionnant.

Les Blues n’ont plus revu le dernier carré de la Champions League depuis 2014. "C'est le moment. Nous pouvons parler pendant des heures et des heures, mais il faut le faire. Le prochain match c’est ce mardi et il n'y a pas de match plus important que le prochain match. Pour l’instant l’obstacle à surmonter est de battre Porto. Nous ne devons pas nous perdre dans des rêves, des espoirs, des discours et tout le reste", déclare l’entraîneur de Chelsea.

En face, le FC Porto espère toujours renverser la vapeur. Les hommes de Sergio Conceicao ont déjà créé la surprise au tour précédent en battant la Juventus de Cristiano Ronaldo. "Nous sommes confiants. Nous savons que c'est un adversaire difficile, un obstacle difficile, mais nous sommes ici pour relever les défis. Ce n'est pas que contre Chelsea ou à cause de la situation actuelle. Sur tous les matchs que nous avons joués cette saison, nous avons joué à la manière de Porto", avance Sergio Conceicao.

Dans l'autre match de la soirée, le Bayern Munich est condamné à l'exploit contre le Paris Saint-Germain de Neymar Jr. et Kylian Mbappé. Battus 3-2 à domicile à l'aller, les Bavarois devront gagner par deux buts d'avance pour espérer conserver leur couronne.