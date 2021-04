L'insécurité alimentaire s'accroît au Sahel et en Afrique de l'Ouest

Selon le dernier rapport du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), 27 millions de personnes pourraient être en situation de "crise" d'ici juin 2021.

L'insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest progresse, avec 19,6 millions de personnes en situation de "crise" actuellement, un nombre qui devrait bondir cet été, avertit le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) pour la région.

Pour juin et août 2021, période de soudure entre les récoltes, les différents acteurs de ce réseau, réunis jeudi en visioconférence, s'attendent à ce que 27,1 millions de personnes se retrouvent en besoin d'assistance immédiate. Soit plus de 9% de la population des 14 pays étudiés.

A lui seul, le Nigeria pourrait compter 12,8 millions de personnes en crise alimentaire, "ou pire", cet été. Selon les analystes du réseau RCPA, le Burkina Faso pourrait voir 2,9 millions de personnes basculé dans la crise alimentaire, le Niger 2,3 millions, le Tchad comme la Sierra Leone 1,8 million, le Mali 1,3 million et le Liberia près de 1 million.

Les principaux foyers d'insécurité alimentaire aigüe se situent dans des zones de conflits et de violences, soulignent les experts. Le nord-est du Nigeria continue à faire face aux insurrections djihadistes de Boko Haram et du groupe Etat Islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP). Situé à cheval entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, la région des trois frontières subit elle aussi depuis des années des attaques djihadistes perpétrées contre les populations civiles.

Pour la Sierra Leone, pays côtier, "ce sont les problèmes économiques qui engendrent l'insécurité alimentaire", souligne Sy Martial Traoré du Comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILLS). Tout comme son voisin libérien, la Sierra Leone connaît une forte inflation. "Ces deux pays n'ont pas de production agricole et ils dépendent du marché international où les prix des denrées alimentaires sont en hausse", explique-t-il à l'AFP.

De son côté, la pandémie de Covid-19 perturbe les échanges entre pays, "avec la fermeture de frontières terrestres", relève-t-il. Tous ces facteurs cumulés ont dégradé la situation alimentaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel alors que "la production agricole a été globalement bonne" pour la campagne 2020-2021, note-t-il.