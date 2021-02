Mondial des Clubs : Al-Ahly veut finir sur une bonne note

Al -Ahly affronte Palmeiras ce jeudi à 16 heures lors de la petite finale du Mondial des Clubs, disputé au Qatar. Élue "Club africain du siècle", la formation égyptienne espère décrocher la troisième place de la compétition après avoir impressionné les observateurs lors de la demi-finale perdu 2-0 face au Bayern Munich.

Javier Mascherano : "Mo Salah n'est pas seul en Egypte"

"C'est vrai qu'ils donnent une bonne image du football égyptien", assure l'ancienne légende argentine, Javier Mascherano. "En regardant joué Al-Ahly, on s'aperçoit que Mo Salah n'est pas un cas isolé, mais plutôt la preuve des progrès accomplis par le football égyptien pour former des joueurs de plus en plus compétitifs. Et à mon avis ce n'est pas terminé."

Même son de cloche du côté de l'ancien gardien brésilien, passé par l'Inter Milan, Julio Cesar : "face au Bayern, ils se sont créés quelques occasions, ce qui n'est pas rien face à l'une des meilleures équipes du monde. L'autre jour, avec Kaka, on évoquait notre admiration commune pour le football égyptien. On avait eu l'occasion d'affronter les Pharaons en 2009 lors de la Coupe des Confédérations et nous avions été bluffés. Le football égyptien a énormément progressé."

Palmeiras, adversaire de taille

Le beau visage de l'équipe d'Al-Ahly n'a pas suffi pourtant à faire douter le champion d'Europe. Le Bayern Munich s'est imposé lundi dernier sur la pelouse du stade Education City d'Al-Rayyan grâce à un doublé de son attaquant polonais, Robert Lewandiowski.

Mais en renouvelant cette performance, les joueurs de Pitso Mosimane ont les moyens de faire chuter les Brésiliens de Palmeiras qui ont été battus 1-0 dans l'autre demi-finale par le champion mexicain des Tigres de Monterrey.

Lors de cette rencontre l'international brésilien Luiz Adriano n'a pas été en réussite mais l'ancien joueur du Milan AC a déjà promis de se rattraper. Les champions d'Afrique sont prévenus.