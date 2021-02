Ahmed Ekarmy, la passion du foot malgré la cécité

Ahmed Ekarmy partage son temps entre sa famille, son travail au centre social pour aveugles du Qatar et sa passion pour le club de football égyptien d'Al-Alhy. Ce mal-voyant de 31 ans était présent ces derniers jours au stade Education City d'Al-Rayyan pour soutenir le champion d'Afrique à l'occasion du Mondial des clubs.

"Je soutiens Al-Ahly depuis mon enfance. J'ai toujours été fan de ce club, Certains changent d'équipes en cours de route mais pas moi. C'est le club du siècle et le plus grand du continent avec 9 titres de champion d'Afrique. Il m'a apporté tant de bonheur, j'espère que cela va continuer", explique-t-il

Ahmed Ekarmy était accompagné de son épouse Emane lorsqu'il s'est rendu au stade. Elle a été d'une aide précieuse pour le conduire jusqu'à sa place et lui a détaillé comme d'habitude les moindres occasions de la partie.

Sa femme Emane lui raconte le match

"Elle me dit tout ce qui se passe sur le terrain et tout ce que je ne peux pas ressentir en raison de ma cécité", confirme Ahmed Ekarmy. "Grâce à elle, je suis dans l'ambiance. Je me sers aussi des réactions du public pour vivre le match intensément."

Parfois, comme face au Bayern Munich en demi-finale du Mondial des clubs, le résultat n'est pas au rendez-vous avec une défaite 2-0. Mais Ahmed Ekamy peut compter à nouveau sur le soutien d'Emane pour lui remonter le moral à la sortie du stade.