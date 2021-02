Mondial des Clubs : le champion d'Afrique défiera le Bayern

Les champions d'Afrique poursuivent leur route au championnat du monde des clubs qui se dispute à Doha au Qatar. Un seul but a suffi au bonheur d'Al Ahly face à Al Duhail. Le "club du siècle" affrontera le Bayern de Munich en demi-finale.

Une demi-heure de jeu et Hussein Al Shahata trompe le gardien des champions du Qatar Salah Zakaria d'une frappe hors de la surface de réparation.

Ce sera le seul but de la rencontre car celui inscrit quelques minutes plus tard sera finalement refusé pour un hors-jeu extrèmement limite de la dernière recrue, le Congolais Walter Binene Bwalya.

Al Ahly gagne le droit de disputer la demi-finale de ce Mondial des clubs face au champion d'Europe, le Bayern de Munich.

Pour Pitso Mosimane, l'entraineur sud-africain d'Ahly, ce match contre le Bayern "sera avant tout un plaisir, nous n'avons rien à perdre, tout à gagner. Imaginez que nous remportions cette demi-finale, notre vie changerait. Ils ont tout gagné l'année dernière. Nous aussi en Afrique mais cela reste le Bayern."

Sabri Lamouchi, l'ancien sélectionneur ivoirien désormais entraineur d'Al Duhail, ne pouvait cacher sa déception après la rencontre. "Je suis déçu parce que l'on a seulement commencé à jouer en seconde période, on leur a donné un but sur une petite erreur. Ces petits détails qui font que l'on a perdu ce soir. On a eu beaucoup d'occasions mais si vous ne marquez pas cela devient difficile très difficile."

Ahly-Bayern de Munich une demi finale à suivre lundi prochain. L'autre match du dernier carré opposera les Tigres de Monterrey au Palmeiras, récent vainqueur de la Copa Libertadores.

Les Mexicains ont dominé hier soir les Coréens d'Ulsan grâce à un doublé de leur attaquant français André-Pierre Gignac.