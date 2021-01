Christina Aguilera, sa performance dans Yearly departed

Comment dire adieu à une année 2020 qui aura marqué les esprits dans le monde entier, c'est la question à laquelle répond cette comédie américaine. Yearly departed fait un procès à l'année 2020.

Réalisée par Linda Mendoza et Bess Kalb, Yearly Departed met en scène Tiffany Haddish, Sarah Silverman, Natasha Rothwell, ou encore Natasha Leggero, elle disent aurevoir à cette année tragique. Une année minée par une pandémie mondiale, et la disparition tragique de plusieurs stars du petit écran.

"Oh mon Dieu, quand j'ai reçu l'appel pour faire partie d'une comédie entièrement féminine - vous plaisantez ? Nous avons tous besoin de rire à cette époque de l'année et surtout après l'année que nous avons tous eu. Alors, je veux dire, quelle belle opportunité. J'aime toute l'énergie féminine et toutes les femmes puissantes qui y participent. Et, oui, c'est tellement génial d'en faire partie. Et oui, le rire est le meilleur remède", explique Christina Aguilera.

Yearly departed, rassemble des femmes américaines de tous horizons et dans son souci d'équilibre expose des problèmes sociaux. Cette comédie a été tournée en pleine pandémie du coronavirus, et plusieurs actrices ont dû faire leurs scènes en solo, des différents plans associés ont produit cette comédie d'une heure.

Christina Aguilera actrice dans Yearly departed, a célébré en cette fin d'année le 20è anniversaire de son premier album en espagnol, "Mi Reflejo" qui se traduit en anglais par "Ma réflexion". La chanteuse américaine annonce la sortie d'un nouvel album en espagnol.

Il y a tellement de soucis parfois. Chaque année, je pense que nous avons toutes ces choses dont nous prenons note, que nous digérons et que nous traitons, nous déterminons ce que nous voulons jeter et ce que nous voulons faire fleurir et enflammer dans d'autres choses étonnantes de notre vie. Et mon Dieu, pourquoi est-ce que je veux me débarrasser de ces choses.

Ma devise est dehors les choses anciennes, et dedans les nouvelles en général. Mais je veux me débarrasser de tout; de toute cette ancienne énergie, de toute la négativité - je pense que nous avons tous ressenti cela et que nous avons ressenti un tel bouleversement dans notre façon de vivre au quotidien et dans une grande partie du chaos et de la division. Et je pense que c'est vraiment un moment formidable pour tout le monde d'essayer enfin de se réunir et de trouver comment s'unir pour 2021 et comment en faire le meilleur possible, et vraiment s'y mettre à fond et réussir cette année là soutient-elle.