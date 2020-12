Cameroun : la mascotte du CHAN 2021 est en tournée

Tara, La mascotte du championnat d'Afrique des Nations a entamé sa tournée nationale par la ville de Douala.

En pleine pandémie de coronavirus, cette tournée selon les organisateurs, devrait créer de l'engouement autour de cette compétition qui met en valeur les talents évoluant sur le continent.

C’est au rythme des sons de la ville de Douala que la mascotte du CHAN dénommée TARA est accueilli ici au carrefour Ndokoti. Ils étaient des milliers de Camerounais qui ont marqué un stop dans le carrefour le plus populaire de la ville pour voir de près la mascotte de l’évènement tant attendu.

En effet, à seulement deux semaines du lancement du Championnat d’Afrique des Nations que va abriter le Cameroun, le comité d’organisation dans un souci de mobilisation et de communion entre le public camerounais et cette compétition, a décidé de faire le tour des villes hôtes de la compétition avec la mascotte.

Fait particulier la ville de Douala en plein chantier va abriter à elle seule deux poules dont la poule B au stade Japoma de 60.000 places qui comprend la Libye, le Niger et le Congo et la RDC et la poule C au stade Omnisports de Bepanda qui comprend le Maroc, le Togo, le Rwanda et l’Ouganda.

La mascotte sera dans la ville de Limbé le 30 décembre , une ville qui accueillera le groupe D de la compétition. Pour l'heure, les autorités camerounaises n'ont pas encore officiellement confirmé la présence de spectateurs durant la compétition.