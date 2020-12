Un espoir sénégalais attend sagement son heure en Europe

Dans le club de l'Olympique Lyonnais, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, le continent africain est à l’honneur. Alors que plusieurs attaquants brillent dans l'équipe française, un jeune défenseur attend sagement son heure...

A Lyon, il n'y a pas que le Zimbabwéen Tino Kadewere, le Camerounais Karl Toko Ekambi ou l'Ivoirien Maxwel Cornet qui représentent dignement le continent, il y a aussi de jeunes espoirs africains qui poussent, à l'image du Sénégalais, Abdoulaye N'Diaye qui a signé en octobre dernier son premier contrat professionnel de trois ans.

"Depuis que je suis gamin, j'ai toujours rêvé de venir en Europe et jouer dans les plus grands clubs", raconte le grand défenseur central de 18 ans, réputé pour ses longues ouvertures du pied gauche. "Lorsque je suis entré au Dakar Sacré Cœur, j'ai appris qu'il y avait un partenariat avec Lyon et je me suis dit qu'il y avait un coup à jouer. Alors, je me suis mis en tête d'y arriver, j'ai bossé, je me suis entraîné et c'est arrivé tout naturellement."

L'anecdote du président du Dakar Sacré Coeur...

Le jeune défenseur de 18 ans évoluait depuis deux saisons au Dakar Sacré Cœur où il a goûté au championnat de première division sénégalaise pour devenir capitaine de l'équipe nationale U20. Son passage au DSC a marqué les esprits et pas seulement pour ses performances sur le terrain.

"Quand Abdoulaye est rentré de sa première sélection nationale avec une prime de 750 euros, il m'a tendu l'enveloppe et m'a dit : " cet argent est pour le club ", se souvient le président du club de la capitale, Mathieu Chupin."Cette anecdote décrit parfaitement le personnage. C'est un garçon exceptionnel. Alors, le premier conseil que je lui donnerai est de ne pas changer dans cet environnement qui est très difficile. Il va découvrir une nouvelle société, une nouvelle culture avec une multitude de tentations mais il doit rester le même..."

Touché par le décès tragique de Doudou Faye, il demande aux jeunes d'être patients

Abdoulaye N'Diaye est reste très attaché à son club formateur. De Lyon, il suit de près également l'actualité sénégalaise. Il a notamment été b**ouleversé par la tragique histoire du jeune footballeur, Doudou Faye**, qui a péri noyé dans son périple vers l'Europe pour tenter d'intégrer un centre de formation pour footballeur en Italie. " C'est tellement triste de voir un jeune de 14 ans prendre la pirogue pour venir ici en Europe. Il était jeune, il avait la possibilité d'intégrer l'académie du Dakar Sacré Cœur ou celles de Génération Foot et de Diambars. Je conseille vraiment aux jeunes de prendre leur temps, de ne pas se précipiter, La patience est une arme " assure le jeune central.

La patience est de mise encore aujourd'hui pour Abdoulaye N'Diaye. Dans le troisième meilleur centre de formation européen - derrière le Real Madrid et le FC Barcelone - , la concurrence est féroce même si son nouvel entraîneur, Gueïda Fofana, se montre déjà impressionné par sa faculté d'adaptation : " Sincèrement par rapport à notre vécu et l'expérience que l'on a avec les joueurs venus auparavant chez nous, il s'intègre très rapidement et c'est un joueur sur lequel on va compter en 2021. "

Depuis son arrivée à Lyon en octobre dernier et avant l'interruption des compétition pour cause de coronavirus, le gaucher a pu jouer quelques matchs avec l'équipe réserve en championnat de National 2 (4e division) et participer aussi à plusieurs entraînements avec le groupe professionnel. Mais Abdoulaye en veut évidemment beaucoup plus..." Bien sûr, je rêve de jouer un jour dans ce stade", lance t-il en désignant le Groupama Stadium, un vaisseau de 58 000 places qui se dresse face aux terrains du centre d'entraînement. "Qui sait, peut-être qu'en 2021 je pourrai intégrer l'équipe première et montrer à mon tour la voie aux jeunes espoirs africains..."