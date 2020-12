Avec Youssef Fertout, le Rapide Oued Zem veut jouer les premiers rôles

Pour sa quatrième saison parmi l'élite, ce modeste club du championnat marocain se découvre des ambitions depuis l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Youssef Fertout.

"Je suis venu offrir au Rapide Oued Zem un nouveau départ. Lors des premières journées, j'ai essayé plusieurs systèmes car je veux offrir aux supporters et dirigeants une plus grande variété dans notre jeu", explique l'ancien international de 50 ans, trois fois champion avec le WAC et passé par l'Europe sous les couleurs de Belenenses et de l'AZ Alkmaar. "Je veux que l'équipe évolue dans son football, que le club aussi se structure dans tous les domaines. Il faut aussi qu'on évolue en coulisses pour donner une véritable identité à notre club."

Le nouvel entraîneur du Rapid Oued Zem mise sur la proximité instaurée avec son groupe pour aller très vite concurrencer les cadors du championnat. "Si un joueur ne sent pas à l'aise à l'entraînement, il ne pourra pas tout donner sur le terrain", avance l'ex vainqueur de Ligue des Champions africaine avec le WAC. "Voilà pourquoi, j'accorde une si grande importance au mental. Lorsque je travaille avec les joueurs, que ce soit physiquement, techniquement ou tactiquement, j'essaie d'intervenir comme un ami et et non pas comme un professeur avec ses élèves."

A la recherche d'un premier succès

Youssef Fertout a trouvé très vite de nombreux relais dans cette équipe qui a terminé dans le ventre mou du classement lors des trois dernières saisons. Le milieu de terrain, Brahim El Bahri, ancien également du WAC, est convaincu que l'ancien attaquant des Lions de l'Atlas peut aider le club à grandir. "Nous devons profiter de son expérience. Il a été international et est proche de ses joueurs. Cette relation de confiance est un vrai plus pour notre équipe."

Reste à présent à traduire toutes ces bonnes paroles sur le terrain. Après quatre journées dans le championnat marocain, le Rapid Oued Zem est classé 13e sur 16 et attend toujours de remporter sa première victoire.