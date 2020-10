Le Nigéria en guerre contre ses forces spéciales de la police

L'inspecteur général de la police du Nigeria (IGP), Muhammed Adamu, a interdit à plusieurs unités spéciales des forces de police du pays d'effectuer des tâches telles que les interpellations les fouilles, la mise en place de barrages routiers ou encore les contrôles de circulation. Cela inclut l'"Escouade fédérale spéciale de lutte contre le vol", une unité qui est devenue célèbre ces dernières années, après des dizaines de rapports de mauvaise conduite, de torture et d'extorsion.

Africanews a demandé à Osai Ojigho, avocate spécialisée dans les droits humains et directrice du bureau d'Amnesty International au Nigeria, ce que signifiait cette déclaration de l’Inspecteur général de la police.

Africanews: L'inspecteur général de la police nigériane a interdit à la “Federal Special Anti-Robbery Squad” (la brigade fédérale de lutte contre le vol) d'effectuer des contrôles de routine. C'est une décision qui intervient dans un contexte de colère croissante envers l'unité. Que leur reproche t-on exactement? Quelles preuves avez-vous trouvées dans vos enquêtes ?

Osai Ojigho: La “Federal Special Anti-Robbery Squad” est une unité spéciale de la police nigériane. Depuis plusieurs années, elle est accusée de commettre de nombreuses atrocités, notamment des exécutions extrajudiciaires, des tortures, des extorsions... Ils ont ciblé les jeunes, et surtout les jeunes hommes. Ces dernières années, Amnesty International a publié plusieurs rapports sur l'existence de cette unité spécialisée au sein de la police nigériane

Dans notre rapport de 2016 (que nous avons mis à jour avec le dernier rapport "Time To End Impunity" en juin 2020), nous avons documenté des cas de tortures, de traitements inhumains et dégradants.

Ce sont des méthodes qui ont été utilisées par la “Federal Special Anti-Robbery Squad” sous le prétexte d'enquêter sur des crimes dans des régions de tout le pays.

Nous savons déjà que la torture est un crime en vertu de la loi nigériane et qu'elle constitue une violation des droits de l'homme. Mais au-delà de cela, la torture est utilisée par certains des policiers de cette unité comme un moyen d'extorquer de l'argent ou des aveux à des suspects.

En dehors de cela, il y a eu des cas de personnes qui ont été arrêtées et qui ont disparu. Leurs familles n'ont pas été en mesure de les retrouver après qu'elles aient été arrêtées par cette unité. Et même s'il y a des preuves, même s’il y a des témoins, personne n'a pu les poursuivre en justice avec succès pour ces disparitions qui ont laissé les familles en train de se demander ce qu'il était advenu de leurs proches.

Tant d'atrocités ont été perpétrées par les agents de cette unité, et il semble que la hiérarchie policière ne puisse rien faire pour les arrêter.

Africanews: Est-ce que l'un des membres du SRAS a été réprimandé pour les actes dont vous parlez ?

Osai Ojigho: Il y a eu quelques cas d'agents ayant fait l'objet de mesures disciplinaires au sein de la police. Mais lorsque l’on dit "disciplinés", cela signifie qu'il y a eu une plainte et qu'ils ont ensuite été transférés ailleurs. Ce n'est pas une sanction appropriée.

Nous avons besoin de cette sanction appropriée, c'est-à-dire qu'une personne subissent réellement les conséquences de ses actes. Il faut qu'elle fasse l'objet d'une enquête et, si elle est reconnue coupable, qu'elle soit renvoyée de la police, puis qu'elle fasse l'objet de poursuites pénales pour les actes qu'elle a commis. C'est une question disciplinaire.

La sanction peut être une rétrogradation, ou un travail d'intérêt général dans le secteur où l’acte a été commis. Mais nous ne constatons pas de punition à la hauteur des crimes dont ces policiers sont accusés.

Africanews: Que pensez-vous des déclarations de l'inspecteur général Muhammed Adamu ?

Osai Ojigho: Il est important qu’une directive soit établie, parce que les SARS n'auraient jamais dû effectuer ces tâches en premier lieu. Ils ne sont pas censés faire des contrôles et des fouilles, ils sont censés être une unité qui utilise la clandestinité et les renseignements afin de traquer les criminels présumés.

La directive actuelle n'est pas nouvelle. Au début de l'année, en février 2020, l'Inspecteur Général avait déjà soumis une directive, selon laquelle les SRAS ne sont pas censés être en civil dans la rue. Ils sont censés porter leur uniforme afin que les gens puissent les identifier, lorsqu'ils procèdent à une interpellation.

La même chose s'est produite en 2019, 2018, 2017 et en 2015 ! Ce n'est donc pas la première fois que l'Inspecteur Général fait ce genre de déclaration. Nous ne nous réjouissons pas vraiment. C'est un premier pas, mais il serait plus logique qu'ils identifient réellement les personnes qui ont commis des crimes, comme dans les récentes vidéos qui ont circulés la semaine dernière et qu'ils veillent à ce que ces agents soient identifiés, fassent l'objet d'une enquête et soient jugés comme il se doit. Et puis que les victimes aient la possibilité de présenter leur défense devant un tribunal

Africanews: Comment en sont-ils venus à avoir autant de pouvoir en matière de police ?

Osai Ojigho: Il y a eu une augmentation des cas d'insécurité et de vol dans certaines parties de la Négrie, et il y a donc eu une demande pour une force spécialisée qui puisse agir rapidement, qui soit capable d'être assez audacieuse et audacieuse pour s'attaquer à des voleurs armés qui sont lourdement armés.

Mais au fil des ans, certains considèrent maintenant le SRAS comme un moyen d'exercer leur pouvoir, afin de faire respecter certains comportements au sein des communautés. De plus en plus de personnes ont commencé à rejoindre le SRAS.

Parmi les policiers, beaucoup souhaitaient rejoindre l'unité SRAS parce qu'ils y voyaient un moyen d'obtenir une promotion et de gagner de l'argent.

En effet, dans de nombreux cas, lorsque des sommes importantes ou des objets de valeur sont collectés, ils ne sont pas nécessairement pris en charge. Il y a un peu de corruption dans le système. Il est donc devenu très attractif pour les personnes qui essaient de gagner de l'argent rapidement, ainsi que pour gagner du pouvoir et de la promotion au sein des forces de police.

Africanews: La lutte contre les groupes islamiques extrémistes dans le Nord a-t-elle créé une situation dont la "Federal Special Anti Robbery Squad" aurait pu bénéficier ?

Osai Ojigho: Pas vraiment. Dans le Nord-Est, le défi de l'insurrection est une bataille à laquelle l'armée nigériane est confrontée. Le SRAS n'y est pas déployé, il est maintenu dans le cadre des fonctions de police normales dans les centres villes.

Africanews: Vous avez bien sûr mentionné la"Federal Special Anti Robbery Squad" lorsque l’on parle de ces exactions. Mais s'agit-il seulement d'un problème du SRAS ? Ou bien d'autres agences gouvernementales se livrent-elles également à ce type de comportement ?

Osai Ojigho: La torture en tant qu'outil est certainement utilisée par les agents de sécurité. C'est un gros problème au Nigeria. Le SRAS, l’unité de police spécialisée dans la lutte contre les enlèvements et d'autres unités tactiques spécialisées des forces de police ont également utilisé la torture, de la même manière que les forces de police normales, l'armée, les diverses autres organisations paramilitaires....

C'est pourquoi nous avons poussé le gouvernement nigérian pour que des lois contre la torture soient mises en place. Il y a beaucoup de plaidoyer de la part d'Amnesty International et d'autres groupes. Cette loi a été passée en décembre 2017, mais depuis que cette loi a été adoptée il y a près de 3 ans, pas un seul policier n'a été inculpé sous cette loi suite à des actes de torture.

Nous demandons donc au gouvernement de prendre cette question au sérieux, car si le système judiciaire nigérian doit s'améliorer et rendre justice aux victimes et à leurs familles, alors ceux qui commettent des actes de torture doivent réellement faire face à la loi.