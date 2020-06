Barrage sur le Nil : la Russie veut aussi jouer sa partition

La Russie entend « aider » l‘Éthiopie, le Soudan et l‘Égypte à propos du différend inhérent au barrage dit de la renaissance, annonce l’ambassadeur russe.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedu Andargachew a reçu lundi l’ambassadeur russe Evgeny Terekhin. Pour le diplomate russe, l’entrevue aura été l’occasion de réaffirmer « la relation fraternelle de longue date qui existe entre l‘Éthiopie et la Russie ».

#Russia ready to help #Ethiopia, #Sudan and #Egypt achieve mutually agreements on #GERD: Amb https://t.co/bel913QeWl pic.twitter.com/jAvn36WbKf

