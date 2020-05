Coronavirus en Afrique : la situation du jour

Désormais c’est toute l’Afrique qui est affectée par le nouveau coronavirus. Jusque-là épargné, le Lesotho a enregistré son premier cas. Par ailluers, l’Afrique du Sud est qui est le pays d’Afrique subsaharienne le plus touché par la maladie, avec 12 074 cas d’infections recensées annonce un nouvel allègement du confinement. Retrouvez l’essentiel de l’actualité sur la pandémie dans cet article.

The second phase of repatriation of Cameroonians stranded abroad due to COVID-19 begins today. The first set expected at the Nsimalen Airport will be returning from Senegal, Nigeria and Benin.

Close to 1,000 Cameroonians are expected to be repatriated over the next four days.

