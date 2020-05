Coronavirus au Congo : le très attendu plan de déconfinement enfin là

Vers un retour à la vie normale au Congo-Brazzaville. Le Premier ministre Clément Mouamba a annoncé samedi un plan de déconfinement progressif et par palier, qui devrait entrer en vigueur le lundi 18 mai.

Alors que de nombreux Congolais l’attendaient dans la soirée, c’est finalement dans la mi-journée que Clément Mouamba a dévoilé le plan de déconfinement progressif et par pallier annoncé il y a quelque 48 heures par la Coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus.

Dans son adresse, le Premier ministre a fait savoir que ce déconfinement devrait se dérouler en tenant compte de la situation dans deux zones. La zone 1 composée de Brazzaville et Pointe-Noire, les deux principales villes qui, à elles seules, enregistrent près de 90 % des cas de covid-19 recensés dans le pays.

Dans cette zone, on devrait par exemple assister à une reprise des transports en commun, avec obligation du port de masque pour les équipages et les passagers. Les jours d’ouverture de marchés domaniaux passent de trois à cinq. Les voyages entre Brazzaville et Pointe-Noire sont pour l’instant suspendus, sauf nécessité.

La zone 2 quant à elle, concerne les localités peu ou pas impactées par le coronavirus. Ici, le confinement total a été levé. Le couvre-feu par contre demeure en vigueur sur toute l‘étendue du territoire.

Annonçant une grande entreprise de sensibilisation aux gestes barrières par l’implication des « forces vives de la Nation » (ONG, religieux, etc.), M. Mouamba a également indiqué que le gouvernement se réserve le droit de renforcer les mesures en cas d’aggravation de la situation épidémiologique.

Voilà qui devrait sonner comme un message du Graal pour les quelque 5 millions de Congolais, dont les ahans se faisaient déjà entendre sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels pour exprimer leur ras-le-bol face à un confinement qui commençait à les affamer.

La situation épidémiologique dans ce pays d’Afrique centrale, très riche en ressources naturelles, fait état de 412 cas dont 110 guérisons et 15 décès. Avant le confinement et d’autres mesures relatives à l‘état d’urgence décrété le 28 mars dernier, le Congo comptait près de 19 cas de covid-19 et zéro décès.