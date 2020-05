Coronavirus en Afrique : ce qu’il faut retenir de l’actualité

Même si l’Afrique dépasse actuellement la barre de 23 000 guérisons, plus de 40 800 personnes sont encore malades encore pour près de 2 300 décès. La maladie progresse encore dans certains pays du continent. Retrouvez l’essentiel de l’actualité sur la pandémie dans cet article.

The second phase of repatriation of Cameroonians stranded abroad due to COVID-19 begins today. The first set expected at the Nsimalen Airport will be returning from Senegal, Nigeria and Benin.

Close to 1,000 Cameroonians are expected to be repatriated over the next four days.

